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«Нордшелланд» — «Оденсе». Прогноз на матч чемпионата Дании (09.08.2021)

вчера, 12:51

В четвертом туре чемпионата Дании «Норшелланд» на своем поле примет «Оденсе». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.68 на победу «Нордшелланда», остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.55, а взять победу гостей можно по коэффициенту 2.5.

Также в линии букмекеры предлагаю коэффициент 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Нордшелланд» стартовал в чемпионате не совсем стабильно, сначала проиграв дома «Виборгу» (1:2), затем сыграв нулевую ничью с «Орхусом», и только в третьем туре смог обыграть «Сённерйюск» со счетом 2:0. Коллектив намерен улучшать свои результаты, радовать болельщиков содержательной игрой и подниматься вверх по турнирной таблице.

«Оденсе» стартовал также с одной победы над «Мидтьюлландом» (2:1), одной ничьей с «Раннерсом» (1:1) и поражения от «Копенгагена» (0:2). Команда находится в середине турнирной таблицы и имеет еврокубковые амбиции, а потому не намерена отдавать своему сопернику очки в этом матче.

Информация для ставок

  • «Нордшелланд» проиграл всего один раз в последних семи поединках
  • «Оденсе» три из четырех последних матчей завершил результатом ТМ 2.5
  • Крайняя очная встреча завершилась поражением «Нордшелланда» со счетом 0:2
  • «Оденсе» забивает в девяти из десяти последних игр

Прогноз

Мы увидим игру двух практически равных команд. Сложно сказать, кто здесь будет владеть преимуществом и смогут ли команды определить сильнейшего, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на матч РПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.07 1.40 2.04 1.84 1.59 2.44
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Все комментарии
kajg4drcuf5r
kajg4drcuf5r
вчера в 20:05
Футбольный клуб Оденсе выиграет матч.
fnyu2vzmtj3c
fnyu2vzmtj3c
вчера в 16:03
Футбольный клуб Нордшелланд (Фарум) одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 14:09
Игра на три результата
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