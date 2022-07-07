«Хаугесунд» — «Хам-Кам». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (10.07.2022)

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07 июля 2022, 12:38

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече определить так и не удалось, но небольшое преимущество было отдано хозяевам. Поверить в их успехможно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. Если хотите поверить в гостей, то на них коэффициент 3.4. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.7.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.72. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.15. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Хаугесунд» после минимальной выездной победы над «Сотрой» (1:0) в кубке Норвегии, отправился в гости к «Йевру» и, пропустив единственный гол на 90 минуте матча, проиграл со счетом (0:1). Поражение максимально приблизило команду к зоне вылета, отрыв от нее составляет всего один балл.

«Хам-Кам» в последнем туре сражался с грозным «Мольде» и на удивление для многих сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности и порадовать болельщиков нулевой ничьей. В таблице клуб находится на три строчки выше нынешнего соперника и имеет на четыре ока больше.

Информация для ставок

«Хаугесунд» выиграл три из четырех последних встречи

«Хам-Кам» не проигрывает пять матчей кряду (четыре победы и ничья)

Пять из шести минувших очных поединков закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Четыре из шести последних игр с участием «Хаугесунда» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз