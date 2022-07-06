«Лиллестрем» — «Викинг». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (10.07.2022)

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06 июля 2022, 15:03

Ставки букмекеров

Букмекеры выставили на победу «Лиллестрема» коэффициент 2.2. Если вам кажется, что победит «Викинг», то на данный исход можно поставить по коэффициенту 3.1 Если же верите в ничью, то на нее можно загрузить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.65.

Также букмекеры предлагают взять ТБ 2.5 за 1.7. У них нет веры, что матч станет малорезультативным, поэтому ТМ 2.5 дается по 2.25. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Лиллестрем» продолжает удерживать лидирующую позицию в чемпионате. Команда опережает ближайшего преследователя на четыре очка, но имеет на одну игру меньше. Такие показатели были достигнуты благодаря успеху в последнем туре, где на выезде был уверенно обыгран «Кристиансунд» со счетом (3:1).

«Викинг» также располагается в верхней части таблицы и занимает третье место. Команда в минувших турах выглядела неуверенно и смогла зацепиться лишь за один зачетный балл в битвах с «Хаугесундом» (2:4) и «Русенборгом» (1:1).

Информация для ставок

«Лиллестрем» выиграл четыре из пяти последних матчей

У «Викинга» одна победа в последних семи встречах

Четыре минувших очных поединка завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Восемь последних игр с участием «Викинга» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет игра двух крепких команд, которые стараются выполнить поставленные задачи на сезон и для этого им необходимо брать очки в данном поединке. Вполне возможно, что поединок пройдет в равном ключе и победитель так и не будет определен. Рискнуть и сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.65.