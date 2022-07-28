«Тромсе» — «Сандефьорд». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (30.07.2022)

1659002538

сегодня, 13:02

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры смогли определиться без явных проблем. Загрузить на хозяев предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. В случае победы «Сандефьорда» залетит коэффициент 6.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4. 5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.65. букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.26. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Тромсе» в последних двух турах разгромно уступил «Русенборгу» и «Тромсе» со счетом (1:5) и (0:3) соответственно. Команда крайне ненадежна в защите, о чем свидетельствует разница мячей (16:26). В турнирной таблице команда продолжает бороться за выживание и на данном этапе сезона находится на 14 месте с 13 очками в копилке.

«Сандефьорд» продолжает радовать своих болельщиков атакующим футболом и большим количеством забитых голов. В минувших турах коллектив одолел «Йевр» (2:1) и «Кристиансунд» (2:0), а также в голевой перестрелке уступил лидеру чемпионата «Мольде» со счетом (2:3).

Информация для ставок

«Тромсе» завершил вничью три последних домашних поединка

«Сандефьорд» выиграл в гостях пять из шести последних матчей

Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Шесть из семи последних игр с участием и «Тромсе» и «Сандефьорда» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Сандефьорд» находится в отличной форме, но не является фаворитом встречи. Несмотря на это верим, что команда сможет зацепиться за очки в этом матче и предлагаем поставить на Х2 по коэффициенту 2.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.