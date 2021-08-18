«Ноттингем Форест» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.08.2021)

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вчера, 11:04

Третий тур Чемпионшипа радует болельщиков интересными поединками. 18 августа 2021 года на стадионе клуба «Ноттингем Форест» можно увидеть противостояние домашней команды с «Блэкберном». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этого матча будет «Ноттингем Форест». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.25, а победа гостей в 3.00.

Форма команд

«Ноттингем Форест» стартовал в этом сезоне Чемпионшипа очень плохо. Клуб не набрал баллов. Команда находится на 23-й строчке в турнирной таблице, она проиграла два матча. В активе команды — два забитых мяча и четыре пропущенных гола.

«Блэкберн» стартовал гораздо лучше своего оппонента. Команда набрала четыре балла и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе «Роверс» три забитых и два пропущенных. Этот клуб выиграл один поединок и еще один раз сыграл вничью.

Информация для ставок

● «Блэкберн» выиграл один матч из последних пяти

● «Форест» выиграл два матча из последних пяти

● «Блэкберн» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Несмотря на то, что «Ноттингем» считается фаворитом матча по мнению букмекеров, команда находится в плохой форме. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Блэкберна» по коэффициенту 1.57, а также на обе команды забьют по 1.80.

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