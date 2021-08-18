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«Ноттингем Форест» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.08.2021)

вчера, 11:04

Третий тур Чемпионшипа радует болельщиков интересными поединками. 18 августа 2021 года на стадионе клуба «Ноттингем Форест» можно увидеть противостояние домашней команды с «Блэкберном». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.333.293.41
Фонбет Live! 100.00 14.00 1.04
Мелбет 2.50 3.27 3.07
1XBET 2.49 3.34 2.97
BetBoom 2.40 3.20 2.95

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этого матча будет «Ноттингем Форест». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.25, а победа гостей в 3.00.

Форма команд

«Ноттингем Форест» стартовал в этом сезоне Чемпионшипа очень плохо. Клуб не набрал баллов. Команда находится на 23-й строчке в турнирной таблице, она проиграла два матча. В активе команды — два забитых мяча и четыре пропущенных гола.

«Блэкберн» стартовал гораздо лучше своего оппонента. Команда набрала четыре балла и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе «Роверс» три забитых и два пропущенных. Этот клуб выиграл один поединок и еще один раз сыграл вничью.

Информация для ставок

● «Блэкберн» выиграл один матч из последних пяти

● «Форест» выиграл два матча из последних пяти

● «Блэкберн» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Несмотря на то, что «Ноттингем» считается фаворитом матча по мнению букмекеров, команда находится в плохой форме. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Блэкберна» по коэффициенту 1.57, а также на обе команды забьют по 1.80.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на другой матч Чемпионшипа.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.60 1.71 2.23
Мелбет 1.75 2.20
1XBET 1.22 4.49
BetBoom 2.08 1.68 1.57 2.28 1.29 3.30
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Все комментарии
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вчера в 14:10
Футбольный клуб «Ноттингем Форест» одержит победу.
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