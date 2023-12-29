«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (30.12.2023)

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вчера, 10:49

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче букмекеры называют «Манчестер Юнайтед», на который можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. Выбрать победу хозяев можно по 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.08. На вариант «обе забьют» сделать ставку возможно за 1.65.

Форма команд

«Ноттингем Форест» в прошлом туре смог добиться победы спустя долгое время, однако впереди их ждет еще много работы, чтобы остаться в АПЛ на следующий сезон. Команда занимает 16 место с 17 баллами и только на два пункта опережает ближайшего конкурента из зоны вылета. В матче с «Манчестер Юнайтед» хозяева имеют шансы зацепиться за очки, учитывая нынешнюю форму соперника. Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились победой над «Ньюкасл Юнайтед» (3:1) и поражением «Борнмуту» (2:3).

«Манчестер Юнайтед» только в прошлом туре прервал серию без побед, но всех проблем команды это не решило. Коллектив занимает седьмое место с 31 баллом и отстает от ближайшего соперника всего на два пункта. В поединке с соперником из нижней части турнирной таблицы, гостям очень нужна победа, чтобы улучшать свое положение. В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» (3:2), а ранее уступил ан выезде «Вест Хэму» (0:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»

«Ноттингем Форест» проиграл четыре последних домашних матча подряд

«Манчестер Юнайтед» выиграл 11 последних поединков у «Ноттингем Форест»

Прогноз

«Красные дьяволы» имеют отличную статистику с этим соперником и наверняка ее продлят. Предлагаем сделать ставку на успех гостей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.