«Ньюэллс Олд Бойс» — «Атлетико Тукуман». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (18.07.2023)

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сегодня, 11:38

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97. В случае победы «Атлетико» Тукуман зайдет коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.07 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.45.

Форма команд

За несколько прошлых туров «Ньюэллс Олд Бойс» не смог пробиться в зону плей-офф, но еще не потерял хорошие шансы это сделать. Команда занимает 12 место с 33 баллами и уступает всего два пункта «Бока Хуниорс», который идет на девятой позиции. В прошлом туре чемпионата Аргентины «Ньюэллс Олд Бойс» обыграл на выезде «Индепендьенте» (2:0), а ранее уступил на выезде «Сентраль Кордоба» (0:2).

«Атлетико» Тукуман располагается еще ниже нынешнего соперника и отстает от него на три пункта. Коллектив идет на 16 месте с 30 очками и теперь вынужден добиваться максимального результата, чтобы рассчитывать на место в топ-9, но сделать это будет крайне проблематично. Два последних матча «Атлетико Тукуман» завершились победами над «Химнасией» на своем поле (2:0) и «Ураканом» на выезде (1:0).

Информация для ставок

«Ньюэллс Олд Бойс» не проигрывает на своем поле восемь поединков подряд

«Атлетико» Тукуман выиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате Аргентины

Четыре последних матча из пяти между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что поединок между клубами пройдет результативно и интересно, исходя из статистики. Сделать ставку на тотал больше 2 мячей можно по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.