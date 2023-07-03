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«Ньюэллс Олд Бойс» — «Химнасия». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (04.07.2023)

вчера, 09:51
Ньюэллс Олд Бойс

Ставки букмекеров

«Ньюэллс Олд Бойс» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2. В то время на победу гостей коэффициент составляет 4.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.863.215.34
Pari 1.83 3.15 5.20

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2 мячей стоит 2. Поставить на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Ньюэллс Олд Бойс» не отличается стабильностью в нынешнем сезоне, но еще не потерял реальных шансов пробиться в зону плей-офф. Сейчас коллектив занимает 13 место с 29 баллами и отстает от девятой позиции всего на четыре пункта. В домашней встрече с примерно равным соперником, болельщики ждут от хозяев победы и важные три пункта. Два последних поединка «Ньюэллс Олд Бойс» завершились ничьими с «Аудакс Итальяно» (1:1) и «Ураканом» (1:1).

«Химнасия» также держится в середине турнирной таблицы и отстает от нынешнего соперника всего на три пункта, имея в активе 26 баллов. Плотность команд в этой зоне довольно высокая, поэтому несколько успешных поединков подряд может поднять коллектив сразу на несколько позиций и порадовать своих поклонников. В матче Южноамериканского кубка «Химнасия» уступила на выезде «Университарио» (0:1), а в чемпионате разошелся миром с «Сентраль Кордоба» (0:0).

Информация для ставок

  • Десять последних матчей «Химнасии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Ньюэллс Олд Бойс» завершил четыре из пяти последних матчей во всех турнирах вничью
  • «Химасия» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Ньюэллс Олд Бойс»

Прогноз

Обе команды выдали средний старт сезона и часто забивают. Предполагаем, что предстоящий поединок будет богатым на события и забитые мячи. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.81 2.08 1.47 2.80
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