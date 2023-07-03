«Ньюэллс Олд Бойс» — «Химнасия». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (04.07.2023)

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вчера, 09:51

Ставки букмекеров

«Ньюэллс Олд Бойс» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2. В то время на победу гостей коэффициент составляет 4.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2 мячей стоит 2. Поставить на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Ньюэллс Олд Бойс» не отличается стабильностью в нынешнем сезоне, но еще не потерял реальных шансов пробиться в зону плей-офф. Сейчас коллектив занимает 13 место с 29 баллами и отстает от девятой позиции всего на четыре пункта. В домашней встрече с примерно равным соперником, болельщики ждут от хозяев победы и важные три пункта. Два последних поединка «Ньюэллс Олд Бойс» завершились ничьими с «Аудакс Итальяно» (1:1) и «Ураканом» (1:1).

«Химнасия» также держится в середине турнирной таблицы и отстает от нынешнего соперника всего на три пункта, имея в активе 26 баллов. Плотность команд в этой зоне довольно высокая, поэтому несколько успешных поединков подряд может поднять коллектив сразу на несколько позиций и порадовать своих поклонников. В матче Южноамериканского кубка «Химнасия» уступила на выезде «Университарио» (0:1), а в чемпионате разошелся миром с «Сентраль Кордоба» (0:0).

Информация для ставок

Десять последних матчей «Химнасии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ньюэллс Олд Бойс» завершил четыре из пяти последних матчей во всех турнирах вничью

«Химасия» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Ньюэллс Олд Бойс»

Прогноз

Обе команды выдали средний старт сезона и часто забивают. Предполагаем, что предстоящий поединок будет богатым на события и забитые мячи. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.