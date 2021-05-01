ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (02.05.2021)

вчера, 23:21

«Ньюкасл» примет на своем поле лондонский «Арсенал». Поединок будет сыгран 2 мая 2021 года.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

«Арсенал» — фаворит этого матча. Поставить на победу «канониров» можно по коэффициенту 2.10. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по коэффициенту 3.60. Еще одна актуальная ставка — победа «Ньюкасла» по 3.40.

Форма команд

«Ньюкасл» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 36 набранных баллов. Команда девять раз играла вничью, столько же выиграла и 15 матчей проиграла. В активе «сорок» 36 забитых мячей и 54 пропущенных. В последних играх «Ньюкасл» начал играть более активно.

«Арсенал» можно охарактеризовать в этом сезоне одним словом — «доминация». Именно это слово чаще всего использует Микель Артета в послематчевых интервью. На деле «Арсенал» если и доминирует, то только среди средних клубов. Команда расположилась на десятой строчке в турнирной таблице, у нее 46 набранных балла. В активе «канониров» 13 побед, семь ничьих и 13 поражений. «Пушкари» забили 44 мяча и пропустили 37 голов. В последних играх «Арсенал» смотрится очень плохо, команда также уступила в полуфинале Лиги Европы своему бывшему тренеру — Унаи Эмери.

Информация для ставок

● «Ньюкасл» не проигрывает четыре игры кряду
● У «Арсенала» восемь пропущенных мячей в последних пяти матчах
● «Арсенал» не может победить три игры кряду во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на игру в этом матче — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.05. Также можно поставить на ничейный исход или победу «Ньюкасла» по 1.73.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 3.06 1.42 2.05 1.87 1.58 2.51
Лига Ставок Live! 1.85 1.95 1.40 3.00
BetBoom Live! 3.41 1.34 1.90 1.96 1.44 2.92
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии7
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:38
Хозяева могут отобрать очки
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100