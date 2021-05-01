«Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (02.05.2021)

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вчера, 23:21

«Ньюкасл» примет на своем поле лондонский «Арсенал». Поединок будет сыгран 2 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

«Арсенал» — фаворит этого матча. Поставить на победу «канониров» можно по коэффициенту 2.10. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по коэффициенту 3.60. Еще одна актуальная ставка — победа «Ньюкасла» по 3.40.

Форма команд

«Ньюкасл» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 36 набранных баллов. Команда девять раз играла вничью, столько же выиграла и 15 матчей проиграла. В активе «сорок» 36 забитых мячей и 54 пропущенных. В последних играх «Ньюкасл» начал играть более активно.

«Арсенал» можно охарактеризовать в этом сезоне одним словом — «доминация». Именно это слово чаще всего использует Микель Артета в послематчевых интервью. На деле «Арсенал» если и доминирует, то только среди средних клубов. Команда расположилась на десятой строчке в турнирной таблице, у нее 46 набранных балла. В активе «канониров» 13 побед, семь ничьих и 13 поражений. «Пушкари» забили 44 мяча и пропустили 37 голов. В последних играх «Арсенал» смотрится очень плохо, команда также уступила в полуфинале Лиги Европы своему бывшему тренеру — Унаи Эмери.

Информация для ставок

● «Ньюкасл» не проигрывает четыре игры кряду

● У «Арсенала» восемь пропущенных мячей в последних пяти матчах

● «Арсенал» не может победить три игры кряду во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на игру в этом матче — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.05. Также можно поставить на ничейный исход или победу «Ньюкасла» по 1.73.