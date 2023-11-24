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«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ. (25.11.2023)

вчера, 18:16
Ньюкасл Юнайтед

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «сороки». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Челси» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.653.512.70
Лига Ставок 2.60 3.50 2.65

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65ё.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» немного отстал от лидеров в АПЛ и имеет серьезные проблемы в Лиге Чемпионов. Коллективу удалось набрать 20 очков, что позволяет им занимать седьмое место и опережать «Челси» на четыре пункта. В случае победы «сороки» увеличат отрыв до семи баллов и возможно станут ближе к конкурентам за место в топ-4. Два последних матча «Ньюкасла» закончились поражениями от «Борнмута» (0:2) в АПЛ и «Боруссии» Д (0:2).

«Челси» стал играть заметно ярче, но проблемы в обороне никуда не делись. «Аристократы» занимают лишь десятое место и смогли набрать 16 баллов. В предстоящей игре с «Ньюкаслом» для «Челси» будет настоящее испытание, ведь поражение перечеркнет старания команды за последние туры. В прошлой встрече «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (4:4), а ранее разгромил на выезде «Тоттенхэм» (4:1).

Информация для ставок

  • «Ньюкасл» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Челси» победил в последних трех выездных встречах
  • В четырех последних матчах из пяти между клубами был зафиксирован тотал меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предлагаем опереться на статистику и поверить в слабую результативность этого поединка. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.26 1.37 2.10 1.79 1.65 2.33
Лига Ставок 2.05 1.78 1.62 2.31
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:35
Понятное дело, что дорогостоящая защита Челси не будет разваливаться буквально в каждом матче. Но и после 4-ки пропущенных голов в домашнем столкновении, пусть и с Ман Сити, никто по голове оборонцев "аристократов" уж точно не погладит. Тем более это были далеко не первые и уж, наверное, точно не последние косяки тылов Челси в нынешнем сезоне. Например, чуть ранее "синие" пускали в свои ворота 3 мяча от Вест Хэма Юнайтед (1:3) и 2 от обычного Брентфорда (0:2). Так что совсем не удивлюсь здесь результативному хет-трику со стороны Ньюкасла Юнайтед, за просто громадный коэффициент.
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