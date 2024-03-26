«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (30.03.2024)

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сегодня, 20:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.8. Поставить на «Вест Хэм» можно за 3.85, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.5. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» после сильного прошлого сезона в АПЛ уже успел провалиться в Лиге чемпионов и скатиться в середину турнирной таблицы в чемпионате. «Сороки» занимают десятое место в турнирной таблице и набрали 40 очков, что на четыре пункта меньше, чем у нынешнего соперника. В случае победы коллектив сократит расстояние от «молотобойцев» до минимума. Два последних поединка «Ньюкасла» завершились поражением от «Манчестер Сити» в кубке ФА (0:2) и неудачей с «Челси» (2:3) в АПЛ .

«Вест Хэм» много потерял очков в середине сезона и теперь довольствуется лишь текущим седьмым местом в таблице. Команда набрала 44 очка и на три пункта отстает от «Манчестер Юнайтед», а от зоны еврокубков на все шесть баллов. В выездном поединке с «Ньюкаслом» гостям точно просто не будет, однако победа позволит как минимум не отставать от конкурентов. В прошлой игре «Вест Хэм» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1), а ранее разгромил в Лиге Европы «Фрайбург» (5:0).

Информация для ставок

«Вест Хэм» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти домашних матчей «Ньюкасла» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет аккуратным со стороны обеих команд, но зрители все равно увидят достаточное количество забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.55.