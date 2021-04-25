«Нюрнберг» — «Хольштайн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (27.04.2021)

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вчера, 23:17

Интересное противостояние ждет нас в 29-м туре второй Бундеслиги, где «Нюрнберг» принимает «Хольштайн». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Хольштайн». Команда играет на выезде, а поставить на её победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Нюрнберга» оценивается по коэффициенту 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Хольштайн» идет на четвертом месте в турнирной таблице, но имеет на несколько сыгранных игр меньше. Для команды этот матч будет одним из последних шансов зацепиться за попадание в Бундеслигу, ведь результаты коллектива за последнее время заметно ухудшились. В прошлой игре «Хольштайн» выиграл на выезде у «Оснабрюка» (3:1), а туром ранее проиграл «Хайденхайму» (0:1).

«Нюрнберг» в последних встречах показывает замечательные результаты. Команда практически обезопасила себя от зоны вылета и доигрывает сезон, имея серию матчей без поражений. Клуб уже давно не посещал Бундеслигу, поэтому в следующем сезоне команда постарается порадовать болельщиков и руководство. Последние два матча «Нюрнберг» выиграл у «Хайденхайма» (3:1) и «Эрцебирге» (1:0).

Информация для ставок

«Нюрнберг» проиграл один матч из последних десяти, а «Хольштайн» уступил в трех встречах

Четыре из пяти последних домашних матчей «Нюрнберга» закончились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей коллективов закончились исходом «обе забьют»

Последние два матча между клубами на поле «Нюрнберга» завершились со счетом (2:2)

Прогноз

«Нюрнберг» очень хорошо выступает в последних матчах, у гостей в этом матче будут проблемы. Предполагаем, что обе команды смогут отличиться хотя бы по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.57.