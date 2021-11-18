«Оденсе» – «Виборг». Прогноз на матч датской Суперлиги (19.11.2021)

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18 ноября 2021, 10:35

В очередном туре датской Суперлиги «Виборг» отправится в гости к «Ольборгу». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, то можно сделать вывод, что небольшое преимущество в этом поединке отдается хозяевам поля. На победу «Оденсе» предлагается коэффициент 1.95, поставить на ничейный результат можно по коэффициенту 3.68. Успех гостей оценивается по коэффициенту 3.5.

Если поверить в открытую игру с большим количеством забитых голов, то можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.11. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Оденсе» после 15 сыгранных поединков имеет в активе 16 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице. В крайнем туре Суперлиги команда побывала в гостях у «Брондбю» и уступила (1:2), а туром ранее расписала нулевую ничью с «Орхусом».

«Виборг» расположился в таблице строчкой ниже, набрав такое же количество балов, как и соперник. Во время паузы на матчи сборных коллектив провел товарищескую встречу, где расписал голевую ничью (2:2) с немецким «Санкт-Паули», а в последнем туре чемпионата также смог добыть очки благодаря ничейному результату (2:2) с «Норшелландом».

Информация для ставок

«Оденсе» не может выиграть в основное время пять матчей подряд

У «Виборга» шесть ничьих в крайних восьми поединках

Две минувших очных встречи завершились вничью (1:1)

«Виборг» забивает в гостях в 11 играх кряду

Прогноз

Оба коллектива стараются демонстрировать атакующий футбол. Большая вероятность того, что в данном поединке будет много опасных атак, но при этом не факт, что победитель будет определен, так как ожидается равная игра. Предлагаем рискнуть и загрузить на ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.68.