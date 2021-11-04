«Олимпиакос» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

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04 ноября 2021, 12:45

4 ноября 2021 года греческий «Олимпиакос» примет «Айнтрахт» в рамках четвертого тура Лиги Европы. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Олимпиакос». Поставить на победу греков можно по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа немцев в 2.65.

В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать «тотал голов больше трех» по коэффициенту 2.30.

Форма команд

«Олимпиакос» занимает вторую строчку в турнирной таблице группы D. Команда выиграла два матча и один раз проиграла. В активе греков шесть забитых и четыре пропущенных. «Олимпиакос» выиграл в первом туре у «Антверпена», во второй игре обыграл «Фенербахче», а в третьем матче уступил немецкому «Айнтрахту».

«Айнтрахт» победил в двух матчах и один раз сыграл вничью. Немецкий клуб до сих пор остается непобежденным в своей группе. В активе немцев семь баллов. Команда забила пять голов и пропустила два мяча. Немецкий коллектив в первом туре поделил очки с «Фенербахче», затем были победы над «Антверпеном» и «Олимпиакосом» соответственно.

Информация для ставок

«Олимпиакос» проиграл всего один поединок из последних пяти

«Айнтрахт» проиграл два матча из последних пяти

У «Олимпиакоса» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода. Такая ставка идет по коэффициенту 2.50.