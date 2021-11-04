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«Олимпиакос» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

04 ноября 2021, 12:45

4 ноября 2021 года греческий «Олимпиакос» примет «Айнтрахт» в рамках четвертого тура Лиги Европы. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Лига Европы 2021/2022
Олимпиакос
Айнтрахт
1 : 2
завершен
04 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Олимпиакос». Поставить на победу греков можно по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа немцев в 2.65.

В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать «тотал голов больше трех» по коэффициенту 2.30.

Форма команд

«Олимпиакос» занимает вторую строчку в турнирной таблице группы D. Команда выиграла два матча и один раз проиграла. В активе греков шесть забитых и четыре пропущенных. «Олимпиакос» выиграл в первом туре у «Антверпена», во второй игре обыграл «Фенербахче», а в третьем матче уступил немецкому «Айнтрахту».

«Айнтрахт» победил в двух матчах и один раз сыграл вничью. Немецкий клуб до сих пор остается непобежденным в своей группе. В активе немцев семь баллов. Команда забила пять голов и пропустила два мяча. Немецкий коллектив в первом туре поделил очки с «Фенербахче», затем были победы над «Антверпеном» и «Олимпиакосом» соответственно.

Информация для ставок

  • «Олимпиакос» проиграл всего один поединок из последних пяти
  • «Айнтрахт» проиграл два матча из последних пяти
  • У «Олимпиакоса» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода. Такая ставка идет по коэффициенту 2.50.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.30 1.35 2.06 1.81 1.65 2.31
Мелбет 2.17 1.77
1XBET 2.39 1.65
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Все комментарии
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dffnph9r5ws3
04 ноября в 17:41
Футбольный клуб Олимпиакос (Пирей) одержит победу.
m3yw7wgsfsh2
m3yw7wgsfsh2
04 ноября в 17:40
Футбольный клуб Олимпиакос (Пирей) выиграет матч.
shlomo
shlomo
04 ноября в 15:02
Оптимальная ставка обе забьют
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