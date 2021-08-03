«Олимпиакос» — «Лудогорец». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (03.08.2021)

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сегодня, 00:53

В первом матче квалификации Лиги чемпионов одна из самых ярких команд чемпионата Греции «Олимпиакос» примет одного из лидеров болгарского футбола — «Лудогорец». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом этого поединка является «Олимпиакос». На победу греческого клуба можно поставить по коэффициенту 1.73. Поверить в успех «Лудогорца» в букмекерской конторе Мелбет предлагают по коэффициенту 5.1, а ничейный исход будет стоить 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.21, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.66.

Форма команд

«Олимпиакос» еще не стартовал в чемпионате Греции, поэтому официальные матчи проводил в прошлых стадиях квалификации Лиги чемпионов. Уже сейчас коллектив показывает уверенную игру и рассчитывает на попадание в основной турнир. Матч с «Лудогорцем» не станет простым, но у болгар явно меньше шансов на успех, особенно на поле соперника. Последние два матча «Олимпиакос» выиграл у «Нефтчи» с одинаковым счетом (1:0).

«Лудогорец» уже принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов и оставил о себе хорошее впечатление. Сейчас для достижения этой цели коллективу предстоит нелегкий путь, который начнется уже с этого поединка против греческой команды. Коллектив давно не проигрывает и мало пропускает. Матч обещает быть закрытым, но интересным. В прошлой встрече «Лудогорец» обыграл в чемпионате ЦСКА , а в Лиге чемпионов оказался сильнее «Муры» (3:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Лудогорца» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Олимпиакос» не пропускает на протяжении четырех матчей подряд

«Лудогорец» не проигрывает уже восемь матчей кряду во всех турнирах

В единственном товарищеском поединке между собой команды разошлись миром (1:1)

Прогноз

«Олимпиакос» выглядит гораздо опытнее и сильнее своего нынешнего соперника, мы предполагаем, что греческий клуб сможет одержать важную домашнюю победу. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Мелбет.