«Олимпиакос» — «Лудогорец». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (03.08.2021)

В первом матче квалификации Лиги чемпионов одна из самых ярких команд чемпионата Греции «Олимпиакос» примет одного из лидеров болгарского футбола — «Лудогорец». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Явным фаворитом этого поединка является «Олимпиакос». На победу греческого клуба можно поставить по коэффициенту 1.73. Поверить в успех «Лудогорца» в букмекерской конторе Мелбет предлагают по коэффициенту 5.1, а ничейный исход будет стоить 3.6.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.21, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.66.
Форма команд
«Олимпиакос» еще не стартовал в чемпионате Греции, поэтому официальные матчи проводил в прошлых стадиях квалификации Лиги чемпионов. Уже сейчас коллектив показывает уверенную игру и рассчитывает на попадание в основной турнир. Матч с «Лудогорцем» не станет простым, но у болгар явно меньше шансов на успех, особенно на поле соперника. Последние два матча «Олимпиакос» выиграл у «Нефтчи» с одинаковым счетом (1:0).
«Лудогорец» уже принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов и оставил о себе хорошее впечатление. Сейчас для достижения этой цели коллективу предстоит нелегкий путь, который начнется уже с этого поединка против греческой команды. Коллектив давно не проигрывает и мало пропускает. Матч обещает быть закрытым, но интересным. В прошлой встрече «Лудогорец» обыграл в чемпионате ЦСКА, а в Лиге чемпионов оказался сильнее «Муры» (3:1).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Лудогорца» закончились тоталом больше 2.5 мячей
- «Олимпиакос» не пропускает на протяжении четырех матчей подряд
- «Лудогорец» не проигрывает уже восемь матчей кряду во всех турнирах
- В единственном товарищеском поединке между собой команды разошлись миром (1:1)
Прогноз
«Олимпиакос» выглядит гораздо опытнее и сильнее своего нынешнего соперника, мы предполагаем, что греческий клуб сможет одержать важную домашнюю победу. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Мелбет.
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