ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига чемпионов 2021/2022

«Олимпиакос» — «Лудогорец». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (03.08.2021)

сегодня, 00:53

В первом матче квалификации Лиги чемпионов одна из самых ярких команд чемпионата Греции «Олимпиакос» примет одного из лидеров болгарского футбола — «Лудогорец». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.663.626.10
Фонбет 1.65 3.60 6.00
Мелбет 1.49 4.00 6.80

Ставки букмекеров

Явным фаворитом этого поединка является «Олимпиакос». На победу греческого клуба можно поставить по коэффициенту 1.73. Поверить в успех «Лудогорца» в букмекерской конторе Мелбет предлагают по коэффициенту 5.1, а ничейный исход будет стоить 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.21, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.66.

Форма команд

«Олимпиакос» еще не стартовал в чемпионате Греции, поэтому официальные матчи проводил в прошлых стадиях квалификации Лиги чемпионов. Уже сейчас коллектив показывает уверенную игру и рассчитывает на попадание в основной турнир. Матч с «Лудогорцем» не станет простым, но у болгар явно меньше шансов на успех, особенно на поле соперника. Последние два матча «Олимпиакос» выиграл у «Нефтчи» с одинаковым счетом (1:0).

«Лудогорец» уже принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов и оставил о себе хорошее впечатление. Сейчас для достижения этой цели коллективу предстоит нелегкий путь, который начнется уже с этого поединка против греческой команды. Коллектив давно не проигрывает и мало пропускает. Матч обещает быть закрытым, но интересным. В прошлой встрече «Лудогорец» обыграл в чемпионате ЦСКА, а в Лиге чемпионов оказался сильнее «Муры» (3:1).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Лудогорца» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Олимпиакос» не пропускает на протяжении четырех матчей подряд
  • «Лудогорец» не проигрывает уже восемь матчей кряду во всех турнирах
  • В единственном товарищеском поединке между собой команды разошлись миром (1:1)

Прогноз

«Олимпиакос» выглядит гораздо опытнее и сильнее своего нынешнего соперника, мы предполагаем, что греческий клуб сможет одержать важную домашнюю победу. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Спарты» в матче квалификации ЛЧ с «Монако».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.65 1.69 2.21
Мелбет 1.82 2.08
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии32
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Обсудить
Все комментарии
73pc6yhvskbe
73pc6yhvskbe
сегодня в 02:53
Футбольный клуб Олимпиакос (Пирей) одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100