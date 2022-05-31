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«Шотландия» — «Украина». Прогноз на матч квалификации к Чемпионату Мира (01.06.2022)

сегодня, 02:25
Шотландия - Украина

Ставки букмекеров

Шотландия идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.35, ничья в поединке оценивается в 3.10, а победа Украины в 3.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.343.123.58
Фонбет 2.30 3.05 3.50
Мелбет 2.38 3.18 3.56
1XBET 2.38 3.18 3.56
BetBoom 2.31 3.14 3.49

Аналитики ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.57, а ТБ (2.5) по 2.50.

Форма команд

Шотландия в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 17 матчей. Восемь раз команда праздновала победу над соперниками, в шести случаях расходилась при равном счете и в трех случаях уступила. В последних пяти матчах добыто три победы и расписано две ничьих, в том числе в крайнем противостоянии с Австрией (2:2).

Украина в 2021 и 2022 календарных годах провела 21 встречу. В восьми поединках добыта победа, в 10 расписана «мировая», а в трех допущено поражение. В предшествующих пяти играх три поединка выиграно, а два сыграно вничью, в том числе крайний с «Риека» (1:1).

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчах Шотландии не было голов или забила только одна команда
  • В восьми из 15 последних матчах Украина забила более 1.5 голов
  • Украина и Шотландия по разу выиграли в очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику, а также тот факт, что футболисты сборной Украины будут играть на максимальной мотивации, предлагаем заиграть ставку на проход Украины с коэффициентом 2.28 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.01 1.88 1.56 2.55
Фонбет 1.55 2.50
Мелбет 1.58 2.62
1XBET 1.58 2.62
BetBoom 1.99 1.87 1.57 2.48 1.28 3.89
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:13
В этом матче обе команды забьют.
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