«Шотландия» — «Украина». Прогноз на матч квалификации к Чемпионату Мира (01.06.2022)

1653953139

сегодня, 02:25

Ставки букмекеров

Шотландия идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.35, ничья в поединке оценивается в 3.10, а победа Украины в 3.50 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.57, а ТБ (2.5) по 2.50.

Форма команд

Шотландия в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 17 матчей. Восемь раз команда праздновала победу над соперниками, в шести случаях расходилась при равном счете и в трех случаях уступила. В последних пяти матчах добыто три победы и расписано две ничьих, в том числе в крайнем противостоянии с Австрией (2:2).

Украина в 2021 и 2022 календарных годах провела 21 встречу. В восьми поединках добыта победа, в 10 расписана «мировая», а в трех допущено поражение. В предшествующих пяти играх три поединка выиграно, а два сыграно вничью, в том числе крайний с «Риека» (1:1).

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах Шотландии не было голов или забила только одна команда

В восьми из 15 последних матчах Украина забила более 1.5 голов

Украина и Шотландия по разу выиграли в очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику, а также тот факт, что футболисты сборной Украины будут играть на максимальной мотивации, предлагаем заиграть ставку на проход Украины с коэффициентом 2.28 в БК Фонбет.