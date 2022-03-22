Колумбия – Боливия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2022)

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вчера, 13:48

Ставки букмекеров

Эксперты не сомневаются в том, что Колумбия победит в этой игре. Ставки на успех хозяев поля в букмекерской конторе Фонбет принимаются по минимальному коэффициенту 1.09. За ничью выставлена цена 8.50, а победа Боливии идет по котировке 20.00.

Если анализировать линию голов, то в ней преимущество на стороне верхового формата. Ставки на ТБ (2,5) голов играются по котировке 1.40, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

Колумбия находится на 17 месте рейтинг со следующими результатами: три победы, восемь ничьих и пять поражений. Таким образом, за два тура до конца отборочной компании сборная отстает от пятой позиции на четыре очка, имея призрачные шансы на путевку в Катар.

При этом Колумбия не набирала очки в двух последних матчах квалификации. После неудачной игры с Перу на домашней арене (0:1) команда безуспешно выступила в гостях у Аргентины (0:1).

Боливия уже не претендует на борьбу за проход. Набрав за 16 туров 15 очков, команда осела на восьмой строчке в общем зачете с такими показателями: четыре виктории, три мировых встречи и девять проигрышей.

Выделим, что после победы над Уругваем в родных стенах (3:0), боливийские футболисты последовательно проиграли Венесуэле (1:4) и Чили (2:3).

Информация для ставок

Колумбия побеждала в 8 прошлых матчах с Боливией на домашнем стадионе

Боливия не забивала голы в 8 предыдущих матчах на поле Колумбии

Боливия проиграла 8 из последних 10 гостевых матчей всех турниров

Прогноз

Колумбия стабильно побеждает Боливию в родных стенах, делая это без пропущенных голов. Поэтому, рекомендуем поставить на сухую победу хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.