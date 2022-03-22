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Колумбия – Боливия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2022)

вчера, 13:48
Колумбия

Ставки букмекеров

Эксперты не сомневаются в том, что Колумбия победит в этой игре. Ставки на успех хозяев поля в букмекерской конторе Фонбет принимаются по минимальному коэффициенту 1.09. За ничью выставлена цена 8.50, а победа Боливии идет по котировке 20.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.1110.1830.23
Фонбет 1.10 9.00 30.00
Мелбет 1.10 9.70 29.00
1XBET 1.10 9.70 29.00

Если анализировать линию голов, то в ней преимущество на стороне верхового формата. Ставки на ТБ(2,5) голов играются по котировке 1.40, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

Колумбия находится на 17 месте рейтинг со следующими результатами: три победы, восемь ничьих и пять поражений. Таким образом, за два тура до конца отборочной компании сборная отстает от пятой позиции на четыре очка, имея призрачные шансы на путевку в Катар.

При этом Колумбия не набирала очки в двух последних матчах квалификации. После неудачной игры с Перу на домашней арене (0:1) команда безуспешно выступила в гостях у Аргентины (0:1).

Боливия уже не претендует на борьбу за проход. Набрав за 16 туров 15 очков, команда осела на восьмой строчке в общем зачете с такими показателями: четыре виктории, три мировых встречи и девять проигрышей.

Выделим, что после победы над Уругваем в родных стенах (3:0), боливийские футболисты последовательно проиграли Венесуэле (1:4) и Чили (2:3).

Информация для ставок

  • Колумбия побеждала в 8 прошлых матчах с Боливией на домашнем стадионе
  • Боливия не забивала голы в 8 предыдущих матчах на поле Колумбии
  • Боливия проиграла 8 из последних 10 гостевых матчей всех турниров

Прогноз

Колумбия стабильно побеждает Боливию в родных стенах, делая это без пропущенных голов. Поэтому, рекомендуем поставить на сухую победу хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.47 2.13 1.75
Мелбет 2.60 1.47
1XBET 2.60 1.47
Все комментарии
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3g5fjxzgpndd
вчера в 18:49
Колумбия одержит победу.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:54
В первом круге дома у себя Боливия спасла ничью на 1-1, но на выезде против колумбийцев шансов нет. При всех проблемах "кофейщиков" с атакой сила обороны сборной Боливии даже им подвластна. На равнине гости теряются и надолго их не хватает, тогда как проблемы в целом в созидании у хозяев должны привести нас к низовой победе фаворита, которую мы и заиграем в данном поединке.
rpnx8y6wrj3v
rpnx8y6wrj3v
вчера в 17:39
Колумбия выиграет матч.
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