«Оуд-Хеверли» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.04.2021)

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вчера, 18:46

32-й тур высшей лиги Бельгии подарит нам противостояние двух команд из первой восьмерки чемпионата. «Хеверли-Лувен» на своем поле примет «Генк». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Хеверли» будет стоить 3.5, а на ничью можно поставить по 3.5. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.66.

Вероятность низового матча составляет 2.37 (ТМ 2,5). Букмекеры верят в сверхголевую встречу команд. Тотал больше 2,5 мячей оценивается в 1.58.

Форма команд

«Хеверли» значительно улучшил свои результаты и поднялся на шестую строчку чемпионата. Коллектив редко проигрывает и стабильно набирает очки. Однако игрокам нельзя расслабляться, ведь расстояние между шестым и десятым местом составляет всего три очка, а следовательно вся борьба за первые восемь позиций еще впереди. В прошлой игре «Хеверли» сыграл на выезде вничью с «Мехеленом» (2:2), а ранее разошелся миром и с «Эйпеном» (3:3).

«Генк» ведет борьбу за третье место и на данный момент команды очень плотно идут друг к другу. Клуб после неудачного отрезка уже не проигрывает несколько матчей, следующие туры чемпионата Бельгии станут для коллектива решающими. В последних двух матчах «Генк» сыграл вничью со «Стандардом» (2:2) и оказался сильнее «Серкль Брюгге» (2:0).

Информация для ставок

«Генк» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Хеверли» проиграл всего один матч из последних шести

Семь из девяти матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

«Хеверли» не смог победить «Генк» в последних девяти поединках между командами

Прогноз

«Генк» находится в отличной форме, команда решает серьезные турнирные задачи. Вероятнее всего, команда сможет одолеть неуступчивых хозяев, хоть это сделать будет не так просто. Поставить на победу «Генка» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.93.

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