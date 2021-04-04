«Оуд-Хеверли» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.04.2021)

32-й тур высшей лиги Бельгии подарит нам противостояние двух команд из первой восьмерки чемпионата. «Хеверли-Лувен» на своем поле примет «Генк». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.
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сегодня, 14:30
Ставки букмекеров
Минимальное преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Хеверли» будет стоить 3.5, а на ничью можно поставить по 3.5. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.66.
Вероятность низового матча составляет 2.37 (ТМ 2,5). Букмекеры верят в сверхголевую встречу команд. Тотал больше 2,5 мячей оценивается в 1.58.
Форма команд
«Хеверли» значительно улучшил свои результаты и поднялся на шестую строчку чемпионата. Коллектив редко проигрывает и стабильно набирает очки. Однако игрокам нельзя расслабляться, ведь расстояние между шестым и десятым местом составляет всего три очка, а следовательно вся борьба за первые восемь позиций еще впереди. В прошлой игре «Хеверли» сыграл на выезде вничью с «Мехеленом» (2:2), а ранее разошелся миром и с «Эйпеном» (3:3).
«Генк» ведет борьбу за третье место и на данный момент команды очень плотно идут друг к другу. Клуб после неудачного отрезка уже не проигрывает несколько матчей, следующие туры чемпионата Бельгии станут для коллектива решающими. В последних двух матчах «Генк» сыграл вничью со «Стандардом» (2:2) и оказался сильнее «Серкль Брюгге» (2:0).
Информация для ставок
- «Генк» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
- «Хеверли» проиграл всего один матч из последних шести
- Семь из девяти матчей между командами завершились исходом «обе забьют»
- «Хеверли» не смог победить «Генк» в последних девяти поединках между командами
Прогноз
«Генк» находится в отличной форме, команда решает серьезные турнирные задачи. Вероятнее всего, команда сможет одолеть неуступчивых хозяев, хоть это сделать будет не так просто. Поставить на победу «Генка» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.93.
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