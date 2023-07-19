«Палмейрас» — «Форталеза». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (22.07.2023)

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вчера, 13:57

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. В случае победы «Боливара», зайдет коэффициент 6.1. Ничью можно выбрать по 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Палмейрас» на данный момент занимает шестое место с 25 баллами и находится в зоне квалификации Кубка Либертадорес. Тем не менее, от второго места коллектив отстает всего на два пункта и несколько успешных матчей могут резко возвысить хозяев сразу на несколько позиций. В прошлом матче чемпионата Бразилии «Палмейрас» сыграл вничью с «Интернасьоналем» (0:0), а ранее уступил на своем поле «Сан-Паулу» (1:2).

«Форталеза» находится от нынешнего соперника всего в двух пунктах от нынешнего соперника и занимает девятое место с 23 баллами. Плотность турнирной таблицы очень высокая, поэтому любая ошибка может повлиять на позицию коллектива. В предстоящей встрече гости постараются не проиграть, а возможно и побороться за победу. Два последних поединка «Форталезы» завершились поражением от «Куябы» (0:1) и успехом с «Атлетико Паранаэнсе» (1:0).

Информация для ставок

«Палмейрас» не может выиграть уже пять матчей подряд в чемпионате

«Форталеза» проиграла пять из семи последних выездных встреч

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Палмейрасу» нужна победа, чтобы укрепить свое положение в турнирной таблице. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их успех по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.