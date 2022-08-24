«Пари НН» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России. (27.08.2022)

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сегодня, 16:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.77. Победа «Пари НН» оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Пари НН» только в прошлом туре смог одержать победу еще над одним аутсайдером, чем определенно немного поднял настроение своим болельщикам. Команда имеет четкую задачу сохранения места в РПЛ и после шести туров занимает 13 место с пятью очками. В предстоящей игре даже ничья была бы неплохим результатом для хозяев. В прошлом туре «Пари НН» одолел «Урал» (1:0), а неделей ранее уступил на своем поле «Ростову» (3:4).

«Динамо» Москва после победы над «Спартаком» (1:0) снова обратило на себя внимание, как команда, которая может бороться за первую четверку в РПЛ . Перед стартом очередного тура команда набрала 12 очков и занимает четвертую позицию. В случае победы в нынешней встрече, коллектив может подняться в турнирной таблице еще выше. Два матча «Динамо» Москва до игры со «Спартаком» завершились ничьей с «Краснодаром» (0:0) и победой над «Крыльями Советов» (2:0).

Информация для ставок

«Пари НН» выиграл только три матча из десяти последних встреч во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Динамо» М завершились исходом «обе забьют — нет»

«Динамо» Москва выиграло два последних матча у «Пари НН»

Прогноз

«Динамо» М старается стабильно набирать баллы, хотя это выходит не всегда. Тем не менее, предполагаем, что гости смогут одержать победу, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.