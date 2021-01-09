«Пари Сен-Жермен» — «Брест». Прогноз на матч чемпионата Франции (09.01.2021)

1610148181

09 января 2021, 02:23

В 19-м туре Лиги 1 ПСЖ дома сыграет против «Бреста». Предлагаем вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры практически не сомневаются в победе ПСЖ . За этот исход компания Бетсити выставила мизерный коэффициент – 1.18. Поставить на ничью можно с котировкой 8.90, а победа «Бреста» идет за 17.00.

Базовый показатель тотала для этой игры БК установил на отметке 3,5 гола. Взять ставку с условием «больше» можно за 1.81, меньше – 2.16.

Форма команд

В прошлом туре состоялся дебютный матч ПСЖ под руководством Маурисио Почеттино. В нем действующий чемпион Франции не смог победить в гостях «Сент-Этьен», сыграв вничью 1:1. Таким образом, парижане поднялись на второе место в таблице, а отставание от «Лиона» увеличилось до трех очков.

«Брест» по итогам прошлого тура прервал череду неудачных матчей из двух ничьих и одного поражения. «Красные» на своем поле сломили сопротивление «Ниццы», одержав восьмую победу в сезоне. В остальных матчах «Брест» потерпел восемь поражений и только два раза сыграл вничью.

Информация для ставок

ПСЖ побеждал в 31 из 38 прошлых матчей чемпионата Франции

побеждал в 31 из 38 прошлых матчей чемпионата Франции «Брест» проиграл шесть предыдущих поединков с ПСЖ

В 4 прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) ПСЖ забивал минимум два гола в 6 из 7 предыдущих туров Лиги 1

забивал минимум два гола в 6 из 7 предыдущих туров Лиги 1 «Брест» пропускал минимум два гола в 4 прошлых матчах с ПСЖ

Прогноз