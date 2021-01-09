«Пари Сен-Жермен» — «Брест». Прогноз на матч чемпионата Франции (09.01.2021)

В 19-м туре Лиги 1 ПСЖ дома сыграет против «Бреста». Предлагаем вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.
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3 : 0
завершен
09 января 2021, 23:00
суббота
Ставки букмекеров
Букмекеры практически не сомневаются в победе ПСЖ. За этот исход компания Бетсити выставила мизерный коэффициент – 1.18. Поставить на ничью можно с котировкой 8.90, а победа «Бреста» идет за 17.00.
Базовый показатель тотала для этой игры БК установил на отметке 3,5 гола. Взять ставку с условием «больше» можно за 1.81, меньше – 2.16.
Форма команд
В прошлом туре состоялся дебютный матч ПСЖ под руководством Маурисио Почеттино. В нем действующий чемпион Франции не смог победить в гостях «Сент-Этьен», сыграв вничью 1:1. Таким образом, парижане поднялись на второе место в таблице, а отставание от «Лиона» увеличилось до трех очков.
«Брест» по итогам прошлого тура прервал череду неудачных матчей из двух ничьих и одного поражения. «Красные» на своем поле сломили сопротивление «Ниццы», одержав восьмую победу в сезоне. В остальных матчах «Брест» потерпел восемь поражений и только два раза сыграл вничью.
Информация для ставок
- ПСЖ побеждал в 31 из 38 прошлых матчей чемпионата Франции
- «Брест» проиграл шесть предыдущих поединков с ПСЖ
- В 4 прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5)
- ПСЖ забивал минимум два гола в 6 из 7 предыдущих туров Лиги 1
- «Брест» пропускал минимум два гола в 4 прошлых матчах с ПСЖ
Прогноз
Хозяевам важно взять первую победу с новым тренером, но «Брест» вряд ли сдастся без боя. На этот матч мы предлагаем сделать комбинированную ставку – победит ПСЖ и тотал больше 2,5 голов по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Бетсити.