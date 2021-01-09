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«Пари Сен-Жермен» — «Брест». Прогноз на матч чемпионата Франции (09.01.2021)

09 января 2021, 02:23

В 19-м туре Лиги 1 ПСЖ дома сыграет против «Бреста». Предлагаем вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.198.4214.39
Fonbet Live! 1.09 9.50 32.00
Мелбет 1.18 9.00 16.00

Ставки букмекеров

Букмекеры практически не сомневаются в победе ПСЖ. За этот исход компания Бетсити выставила мизерный коэффициент – 1.18. Поставить на ничью можно с котировкой 8.90, а победа «Бреста» идет за 17.00.

Базовый показатель тотала для этой игры БК установил на отметке 3,5 гола. Взять ставку с условием «больше» можно за 1.81, меньше – 2.16.

Форма команд

В прошлом туре состоялся дебютный матч ПСЖ под руководством Маурисио Почеттино. В нем действующий чемпион Франции не смог победить в гостях «Сент-Этьен», сыграв вничью 1:1. Таким образом, парижане поднялись на второе место в таблице, а отставание от «Лиона» увеличилось до трех очков.

«Брест» по итогам прошлого тура прервал череду неудачных матчей из двух ничьих и одного поражения. «Красные» на своем поле сломили сопротивление «Ниццы», одержав восьмую победу в сезоне. В остальных матчах «Брест» потерпел восемь поражений и только два раза сыграл вничью.

Информация для ставок

  • ПСЖ побеждал в 31 из 38 прошлых матчей чемпионата Франции
  • «Брест» проиграл шесть предыдущих поединков с ПСЖ
  • В 4 прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5)
  • ПСЖ забивал минимум два гола в 6 из 7 предыдущих туров Лиги 1
  • «Брест» пропускал минимум два гола в 4 прошлых матчах с ПСЖ

Прогноз

Хозяевам важно взять первую победу с новым тренером, но «Брест» вряд ли сдастся без боя. На этот матч мы предлагаем сделать комбинированную ставку – победит ПСЖ и тотал больше 2,5 голов по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.198.4214.39
Fonbet Live! 1.09 9.50 32.00
Мелбет 1.18 9.00 16.00
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