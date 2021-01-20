«Пари Сен-Жермен» — «Монпелье». Прогноз на матч французской Лиги 1 (22.01.2021)

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20 января 2021, 14:02

В стартовом матче 21-го тура чемпионата Франции сыграют ПСЖ и «Монпелье». Обзор ставок букмекеров и прогноз на матч 22 января 2021 года вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

Победа ПСЖ в этой встрече котируется в 1.24. Заключить пари на то, что победит «Монпелье», букмекерская контора Бетсити предлагает с коэффициентом 13.50. Ничья отмечена в 7.60.

Базовый показатель тотала на эту игру букмекер установил на отметке в 3,5 гола. Сыграть в пользу «меньше» БК предлагает за 1.92, «больше» — 2.03.

Форма команд

16 января ПСЖ встречался в гостях с «Анже». Победить неуступчивого соперника парижане смогли только с минимальным счетом благодаря голу Курзавы в середине второго тайма. Пока Маурисио Почеттино руководит своей командой дистанционно. У аргентинского тренера был диагностирован COVID-19.

В турнирной таблице парижский гранд вырвался в лидеры, но преимущество над «Лиллем» только условное.

Последний раз «Монпелье» побеждал в чемпионате Франции еще 12 декабря 2020 года. С тех пор «паладины» выдали серию из шести матчей без побед – четыре поражения и две ничьих. В прошлом туре подопечные Мишеля Тер Закаряна принимали дома «Монако». Уступая в счете 0:3 команда забила дважды, но избежать поражения не удалось (2:3).

Из-за затяжной серии неудач «Монпелье» опустился на 11-е место в турнирной таблице. У команды восемь побед и восемь поражений, при четырех ничейных матчах.

Информация для ставок

ПСЖ выиграл три прошлых матча против «Монпелье»

выиграл три прошлых матча против «Монпелье» Ставка на ТБ (2,5) сыграла в шести предыдущих очных встречах команд

(2,5) сыграла в шести предыдущих очных встречах команд «Монпелье» проиграл четыре последних матча на стадионе ПСЖ

ПСЖ забивал не меньше четырех голов в трех последних домашних играх против «Монпелье»

Прогноз

«Монпелье» находится в кризисе, из которого команда вряд ли сможет выбраться по итогам предстоящего матча. ПСЖ стабильно громит соперника дома, а основные игроки парижан вернулись из лазарета.

Берем ставку на победу хозяев с форой (-1,5) за коэффициент 1.65 в букмекерской конторе Бетсити.

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