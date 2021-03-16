«Парма» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (19.03.2021)

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вчера, 19:18

В 28-м туре Серии А «Парма» сыграет домашний матч против «Дженоа». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу, которая состоится 19 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.39 на победу «Пармы», что делает ее небольшим фаворитом поединка. В случае ничейного результата сыграют ставки по коэффициенту 3.05, а взять победу гостей можно по коэффициенту 3.25.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.18. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного. ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.68. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.84.

Форма команд

«Парма» улучшила свои результаты и за последние несколько матчей проиграла лишь однажды. Тем не менее команда продолжает оставаться на предпоследнем месте и отстает от 17-й позиции на 3 очка. Если команда продолжит набирать очки, в скором времени она сможет порадовать своих болельщиков и покинуть зону вылета. В прошлом туре «Парма» неожиданно обыграла «Рому» (2:0), а до этого сыграла вничью с «Фиорентиной» (3:3).

«Дженоа» показывает неудовлетворительные результаты и долго не может победить. Команда имеет запас в 8 очков от зоны вылета, но играть еще достаточно много, поэтому тренерскому штабу стоит задуматься, как вернуть команде уверенность в себе и приемлемые результаты. В прошлых двух играх «Дженоа» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и проиграл «Роме» (0:1).

Информация для ставок

· «Дженоа» не может выиграть шесть матчей подряд в Серии А.

· «Парма» выиграла один матч из последних десяти на своем поле.

· Пять выездных матчей «Дженоа» закончились исходом «обе забьют — нет».

· «Парма» выиграла пять последних встреч у «Дженоа».

Прогноз

«Парма» начала зарабатывать очки и находится в приподнятом настроении. Считаем, что хозяева смогут добиться победы и в этом матче, особенно учитывая плохую форму гостей. Сделать ставку на победу «Пармы» можно по коэффициенту 2.39 в букмекерской конторе Мелбет.