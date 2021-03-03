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«Парма» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (04.03.2021)

вчера, 23:15

В 25-м туре Серии А «Интер» приедет в гости к «Парме». Предлагаем вам прогноз на этот матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
11.816.051.28
Fonbet 10.00 6.00 1.28
Мелбет 11.00 6.25 1.30
Лига ставок 11.00 6.00 1.27

Ставки букмекеров

«Интер» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно с коэффициентом 1.27. На победу хозяев коэффициент составляет 12.5. На ничью предлагается коэффициент 6.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3 мячей стоит всего 1.89. Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно с коэффициентом 1.97.

Форма команд

«Интер» постепенно уходит в отрыв от «Милана», который вынужден отвлекаться еще на Лигу Европы. Сейчас «сине-черные» опережают конкурента на четыре очка и демонстрируют стабильную игру, где главной целью является достижение результата. В прошлом туре «Интер» обыграл «Дженоа» (3:0), а неделей ранее разобрался с «Миланом» (3:0).

«Парма» давно не побеждает. В последних двух турах «Парма» сыграла вничью со «Специей» и «Удинезе» (оба матча 2:2).

Информация для ставок

  • «Интер» проиграл всего один матч из двенадцати во всех турнирах.
  • «Интер» не пропускает на выезде уже четыре матча во всех турнирах.
  • «Парма» не может выиграть уже 16 матчей подряд.
  • Последние три матча между командами закончились исходом «обе забьют».

Прогноз

«Интер» уверенно идет к чемпионству и шансы аутсайдера набрать хотя бы одно очко практически сведены к нулю. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу гостей в первом тайме. Коэффициент на такой исход составляет 1.73.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Шальке» — «Майнц».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
11.816.051.28
Fonbet 10.00 6.00 1.28
Мелбет 11.00 6.25 1.30
Лига ставок 11.00 6.00 1.27
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:28
Интер должен побеждать
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