«Парма» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (04.03.2021)

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вчера, 23:15

В 25-м туре Серии А «Интер» приедет в гости к «Парме». Предлагаем вам прогноз на этот матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«Интер» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно с коэффициентом 1.27. На победу хозяев коэффициент составляет 12.5. На ничью предлагается коэффициент 6.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3 мячей стоит всего 1.89. Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно с коэффициентом 1.97.

Форма команд

«Интер» постепенно уходит в отрыв от «Милана», который вынужден отвлекаться еще на Лигу Европы. Сейчас «сине-черные» опережают конкурента на четыре очка и демонстрируют стабильную игру, где главной целью является достижение результата. В прошлом туре «Интер» обыграл «Дженоа» (3:0), а неделей ранее разобрался с «Миланом» (3:0).

«Парма» давно не побеждает. В последних двух турах «Парма» сыграла вничью со «Специей» и «Удинезе» (оба матча 2:2).

Информация для ставок

«Интер» проиграл всего один матч из двенадцати во всех турнирах.

«Интер» не пропускает на выезде уже четыре матча во всех турнирах.

«Парма» не может выиграть уже 16 матчей подряд.

Последние три матча между командами закончились исходом «обе забьют».

Прогноз

«Интер» уверенно идет к чемпионству и шансы аутсайдера набрать хотя бы одно очко практически сведены к нулю. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу гостей в первом тайме. Коэффициент на такой исход составляет 1.73.

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