«Парма» — «Лацио»: прогноз на матч Серии A (10.01.2021)

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10 января 2021, 09:58

10 января в чемпионате Италии сыграют «Парма» и «Лацио». Мы подготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение победе «Лацио» в этой игре. Пари с таким условием можно заключить по котировке 1.66. Вероятность успеха «Пармы» БК Мелбет оценивает коэффициентом 5.50, а ничья идет за 4.28.

С небольшим перевесом в линии БК идут ставки на результативный исход. Тотал больше 2,5 голов доступен за 1.85, меньше 2.10.

Форма команд

После очередного провала «Парма» отправила в отставку Фабио Ливерани. В прошлом туре чемпионата Италии «крестоносцы» крупно проиграли «Аталанте» в гостях, пропустив три безответных гола. Перед этим команда поочередно уступила «Торино» (0:3), «Кротоне» (1:2) и «Ювентусу», опустившись в зону вылета (18-е место).

У «Лацио» в этом сезоне нет былой стабильности, к которой команда приучила игроков в прошлой кампании. Римляне регулярно теряют очки в чемпионате, допуская осечки с середняками и аутсайдерами. 3 января «орлы» не удержали победу в гостях над «Дженоа» (1:1), но в прошлом туре реабилитировались в домашней встрече против «Фиорентины» (2:1).

Пока подопечные Симоне Индзаги только мечтают о месте в первой четверке – восьмая позиция в турнирной таблице и 25 очков на счету.

Информация для ставок

• У «Пармы» четыре поражения подряд с общим счетом 1:12

• «Лацио» выиграл три прошлых гостевых матча против «Пармы»

• «Парма» не забивала голы в четырех предыдущих поединках на своем поле

• В восьми выездных играх чемпионата «Лацио» забил 14 голов

Прогноз

Вряд ли после смены главного тренера «Парма» выйдет из кризиса. Кризисом соперника в этой встрече должны пользоваться гости, которые стремятся приблизиться к зоне еврокубков.

Ставим на победу «Лацио» по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.