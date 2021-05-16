«Парма» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (16.05.2021)

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сегодня, 12:14

Интересную встречу подарит нам 37-й тур чемпионата Италии. «Парма» ждет в гости «Сассуоло». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сассуоло». Команда играет на выезде, а поставить на её победу можно по коэффициенту 1.53. Победа «Пармы» оценивается по коэффициенту 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.59. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Парма» занимает 20-е место в Серии А, в активе команды всего 20 очков. Команда редко побеждает и находится в зоне вылета. Спастись от понижения в классе уже нет возможности, а потому коллектив просто доигрывает чемпионат. Команда имеет катастрофическую проигрышную серию, скорее всего, она продолжится до самого последнего тура. В прошлом туре проиграли «Лацио» (0:1), а еще чуть ранее уступили «Аталанте» (2:5).

«Сассуоло» проводит отличный сезон и заслуженно занимает седьмое место в таблице. Уверенные действия подопечных Роберто Де Дзерби в последних турах дают шанс даже зацепиться за еврокубки, отставание от «Ромы» всего два бала. Команда имела внушительную беспроигрышную серию и только в крайнем туре прервала ее, проиграв «Ювентусу» (1:3).

Информация для ставок

«Парма» проиграла дома четыре матча подряд

«Сассуоло» выиграл на выезде последние три игры

Последние четыре очных поединка завершились результатом ТМ 2.5

«Парма» забивает дома в семи матчах подряд

Прогноз

«Сассуоло» имеет мотивацию на эту игру, клуб скорее всего, легко разберется с откровенно слабым соперником. Сделать ставку на победу Сассуоло с форой (-1) можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мелбет.