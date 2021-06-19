«Пеньяроль» — «Депортиво Мальдонадо». Прогноз на матч Высшей лиги Уругвая (20.06.2021)

1624100989

вчера, 14:09

20 июня 2021 года стартует очередной тур уругвайского чемпионата.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Пеньяроль». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.40, а на победу гостей по 6.20.

Форма команд

«Пеньяроль» в этом сезоне набрал семь баллов. Клуб находится на восьмой строчке в турнирной таблице. «Пеньяроль» выиграл один поединок, четыре раза сыграл вничью и до сих пор не проигрывал. Клуб забил шесть мячей и пропустил семь голов. В последних матчах эта команда выглядит очень хорошо, на нее приятно смотреть, игра поставлена, с защитой особых проблем нет. Эта команда может претендовать на попадание в топ-4 в этом сезоне, самое главное — не сбавлять темп.

«Депортиво Мальдонадо» находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого уругвайского клуба — восемь баллов. В нынешнем сезоне команда дважды побеждала своих соперников, дважды играла вничью и еще один раз проиграла. У клуба в активе шесть забитых мячей и пять пропущенных. Если у «Пеньяроля» с защитой все хорошо, то у этого клуба с обороной есть определенные проблемы.

Информация для ставок

● «Пеньяроль» пропустил все три гола в этом сезоне на своем поле

● «Мальдонадо» не проигрывает четыре матча кряду

● «Пеньяроль» не проигрывает шесть матчей подряд

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что первый гол в матче будет забит «Пеньяролем» по коэффициенту 1.40. Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по 2.08.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.60 на победу «Насьоналя» в матче против «Бостон Ривер».