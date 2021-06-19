«Пеньяроль» — «Депортиво Мальдонадо». Прогноз на матч Высшей лиги Уругвая (20.06.2021)

20 июня 2021 года стартует очередной тур уругвайского чемпионата.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Пеньяроль». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.40, а на победу гостей по 6.20.
Форма команд
«Пеньяроль» в этом сезоне набрал семь баллов. Клуб находится на восьмой строчке в турнирной таблице. «Пеньяроль» выиграл один поединок, четыре раза сыграл вничью и до сих пор не проигрывал. Клуб забил шесть мячей и пропустил семь голов. В последних матчах эта команда выглядит очень хорошо, на нее приятно смотреть, игра поставлена, с защитой особых проблем нет. Эта команда может претендовать на попадание в топ-4 в этом сезоне, самое главное — не сбавлять темп.
«Депортиво Мальдонадо» находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого уругвайского клуба — восемь баллов. В нынешнем сезоне команда дважды побеждала своих соперников, дважды играла вничью и еще один раз проиграла. У клуба в активе шесть забитых мячей и пять пропущенных. Если у «Пеньяроля» с защитой все хорошо, то у этого клуба с обороной есть определенные проблемы.
Информация для ставок
● «Пеньяроль» пропустил все три гола в этом сезоне на своем поле
● «Мальдонадо» не проигрывает четыре матча кряду
● «Пеньяроль» не проигрывает шесть матчей подряд
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что первый гол в матче будет забит «Пеньяролем» по коэффициенту 1.40. Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по 2.08.
Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.60 на победу «Насьоналя» в матче против «Бостон Ривер».