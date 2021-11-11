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Перу – Боливия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

11 ноября 2021, 16:26

Сборная Перу в очередном туре квалификации чемпионата мира сыграет на своем поле против Боливии. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров с прогнозом на матч.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Перу
Боливия
3 : 0
завершен
12 ноября 2021, 05:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.305.8011.22
Фонбет 1.30 5.10 11.50
Мелбет 1.37 5.00 8.50
1XBET 1.28 5.60 11.50

Ставки букмекеров

Сборная Перу считается очевидным фаворитом грядущего поединка. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 1.40. Вероятность ничьи аналитики оценивают в 4.64, а победа Боливии идет в линии по котировке 8.60.

Эксперты также отдают предпочтение тому, что команды сыграют в осторожной манере и суммарно больше двух голов не забьют. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.88, ТБ(2,5) – 2.02.

Форма команд

Перу занимает предпоследнее место в турнирной таблице группы квалификации ЧМ-2022. По ходу отбора сборная одержала три победы и добыла две ничьих, проиграв семь матчей своим оппонентам.

Последнюю викторию перуанцы оформили в домашнем противостоянии с Чили (2:0), после которой команда уступила Боливии (0:1) и Аргентине (0:1) в упорных противостояниях.

Боливийцы сохранили теоретические шансы завершить квалификацию в топ-5. Случилось это после вышеупомянутой победы над Перу (1:0) и домашнего разгрома Парагвая (4:0). Таким образом, сборная поднялась на седьмую позицию в общем зачете, сократив отставание от пятой позиции до четырех очков.

Информация для ставок

  • Перу побеждал Боливию в 4 из 5 прошлых матчей
  • Сборная Перу побеждала и не пропускала голы в 2 последних домашних играх
  • Боливия проиграла 4 из 5 последних выездных встреч во всех турнирах

Прогноз

Турнирное положение обязует обе команды играть на победу в этой встрече, но у Перу есть фактор домашней арены. Боливия при этом лучшие результаты показывает на своем поле и стабильно терпит неудачи в гостях. Поэтому, предлагаем ставку на победу Перу с форой (-1) гол, которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.29 1.36 2.12 1.78 1.65 2.55
Мелбет 2.12 1.80
1XBET 2.07 1.85
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Все комментарии
v5tnpmyzszrm
v5tnpmyzszrm
11 ноября в 17:01
Перу выиграет матч.
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