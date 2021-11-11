Перу – Боливия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

Сборная Перу в очередном туре квалификации чемпионата мира сыграет на своем поле против Боливии. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров с прогнозом на матч.
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3 : 0
завершен
12 ноября 2021, 05:00
пятница
Ставки букмекеров
Сборная Перу считается очевидным фаворитом грядущего поединка. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 1.40. Вероятность ничьи аналитики оценивают в 4.64, а победа Боливии идет в линии по котировке 8.60.
Эксперты также отдают предпочтение тому, что команды сыграют в осторожной манере и суммарно больше двух голов не забьют. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.88, ТБ(2,5) – 2.02.
Форма команд
Перу занимает предпоследнее место в турнирной таблице группы квалификации ЧМ-2022. По ходу отбора сборная одержала три победы и добыла две ничьих, проиграв семь матчей своим оппонентам.
Последнюю викторию перуанцы оформили в домашнем противостоянии с Чили (2:0), после которой команда уступила Боливии (0:1) и Аргентине (0:1) в упорных противостояниях.
Боливийцы сохранили теоретические шансы завершить квалификацию в топ-5. Случилось это после вышеупомянутой победы над Перу (1:0) и домашнего разгрома Парагвая (4:0). Таким образом, сборная поднялась на седьмую позицию в общем зачете, сократив отставание от пятой позиции до четырех очков.
Информация для ставок
- Перу побеждал Боливию в 4 из 5 прошлых матчей
- Сборная Перу побеждала и не пропускала голы в 2 последних домашних играх
- Боливия проиграла 4 из 5 последних выездных встреч во всех турнирах
Прогноз
Турнирное положение обязует обе команды играть на победу в этой встрече, но у Перу есть фактор домашней арены. Боливия при этом лучшие результаты показывает на своем поле и стабильно терпит неудачи в гостях. Поэтому, предлагаем ставку на победу Перу с форой (-1) гол, которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.60.