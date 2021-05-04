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«Пиза» — «Венеция». Прогноз на матч Серии B (04.05.2021)

вчера, 12:13

36-й тур второго по силе чемпионата Италии подарит нам интересную встречу. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.973.072.74
Лига Ставок 2.95 3.05 2.55
Мелбет 3.08 2.89 2.63
1XBET 2.08 7.30 2.08
BetBoom 3.00 3.00 2.52

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, предлагая коэффициент на их победу – 2.8. Поверить в успех «Венеции» можно по коэффициенту 2.9. Ничейный результат котируется цифрой 3.05.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.05. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.77.

Форма команд

«Венеция» находится в зоне плей-офф и продолжает борьбу за повышение в классе. У команды есть шансы зацепиться за четвертое место, от которого коллектив отстает на два пункта.

«Пиза» находится в середине турнирной таблицы и в последних матчах показывает невыразительные результаты. Команда находится на относительной безопасности от зоны вылета, однако игрокам стоит собранно сыграть в последних встречах и порадовать руководство с болельщиками уверенным выступлением. В прошлом туре «Пиза» проиграла «Фрозиононе» (1:3) и разошлась миром с «Порденоне» (2:2).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Венеции» на выезде закончились итогом «обе забьют»
  • Пять последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Пиза» проиграла всего один матч на своем поле из десяти последних встреч

Прогноз

«Венеция» выйдет мотивированной на этот поединок, но мы предлагаем опереться на статистику личных встреч клубов и обратить внимание на ставку «обе забьют». Сделать ставку на то, что обе команды отличатся голами можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.9.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Сочи» — «Ротор».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.54 1.81 2.08
Лига Ставок 2.37 1.55 1.71 2.07
Мелбет 1.80 2.11
1XBET 2.48 1.54 4.71 1.18 1.45 2.83
BetBoom 2.32 1.57 1.69 2.10 1.37 2.95
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 14:53
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Венеция»
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