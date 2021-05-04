«Пиза» — «Венеция». Прогноз на матч Серии B (04.05.2021)

36-й тур второго по силе чемпионата Италии подарит нам интересную встречу. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.
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2 : 2
завершен
вчера, 15:00
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, предлагая коэффициент на их победу – 2.8. Поверить в успех «Венеции» можно по коэффициенту 2.9. Ничейный результат котируется цифрой 3.05.
Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.05. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.77.
Форма команд
«Венеция» находится в зоне плей-офф и продолжает борьбу за повышение в классе. У команды есть шансы зацепиться за четвертое место, от которого коллектив отстает на два пункта.
«Пиза» находится в середине турнирной таблицы и в последних матчах показывает невыразительные результаты. Команда находится на относительной безопасности от зоны вылета, однако игрокам стоит собранно сыграть в последних встречах и порадовать руководство с болельщиками уверенным выступлением. В прошлом туре «Пиза» проиграла «Фрозиононе» (1:3) и разошлась миром с «Порденоне» (2:2).
Информация для ставок
- Пять последних матчей «Венеции» на выезде закончились итогом «обе забьют»
- Пять последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Пиза» проиграла всего один матч на своем поле из десяти последних встреч
Прогноз
«Венеция» выйдет мотивированной на этот поединок, но мы предлагаем опереться на статистику личных встреч клубов и обратить внимание на ставку «обе забьют». Сделать ставку на то, что обе команды отличатся голами можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.9.
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