Польша – Аргентина. Прогноз на матч чемпионата мира (30.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение команде Аргентины. На победу южноамериканской команды, линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Ничейный результат котируется за 4.1, а победа Польши принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.5.
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сегодня, 22:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 2.25.
Форма команд
Сборная Аргентины провела не самый яркий матч в прошлом туре, но благодаря таланту Месси смогла выиграть и набрать важные три балла. Теперь будущее плей-офф в руках команды и победа над Польшей гарантирует «бело-голубым» место в 1/8 финала. Тем не менее, Польша является соперником, который может создать проблемы любой команде. Два последних матча Аргентины завершились неожиданным поражением от Саудовской Аравии (1:2) и победой над Мексикой (2:0).
Сборная Польши на данный момент является лидером своей группы с четырьмя баллами, но еще не играла с мотивированной Аргентиной, которая будет с первых минут оказывать давление на оборону европейцев, которая еще не пропускала на этом турнире. В случае поражения поляки могут остаться без плей-офф, поэтому всех болельщиков ждет зрелищный и неуступчивый поединок. В прошлом туре Польша обыграла Саудовскую Аравию (2:0), а ранее поделила очки с командой Мексики (0:0).
Информация для ставок
- Сборная Польши выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Аргентина проиграла лишь один матч из десяти последних поединков
- Аргентина проиграла два из трех последних матчей команде Польши
- Шесть из семи последних матчей сборной Аргентины завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Сборную Польши устроит ничья, чтобы выйти в плей-офф, но мы предполагаем, что соперник не даст им добыть даже один балл. Предлагаем сделать ставку на Аргентину по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.