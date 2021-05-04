«Порденоне» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии В (04.05.2021)

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вчера, 12:18

В рамках 36-го тура второго по силе чемпионата Италии «Порденоне» принимает на своем поле «Салернитану». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Порденоне» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.75. На успех «Салернитаны» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.85, в то время как ничья стоит 2.95.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.39. Коэффициент на ТМ 2.5 несущественно отличается от противоположного исхода и составляет 1.58.

Форма команд

«Салернитана» идет на третьем месте в Серии B и является реальным претендентом на повышение в классе. Команда играет с переменным успехом и отстает от лидера на 7 очков. В прошлом туре «Салернитана» проиграла на своем поле «Монце» (1:3), а ранее обыграла «Венецию» (2:1).

«Порденоне» всего на одно очко опережает команду из зоны вылета. В последних матчах команда проиграла «Реджане» (0:1) и сыграла вничью с «Пизой» (2:2). Тренерскому штабу следует сделать поработать над тренировочным процессом команды и улучшить реализацию моментов у ворот соперника.

Информация для ставок

«Салернитана» проиграла два матча из последних десяти в чемпионате

Девять из десяти последних матчей «Салернитаны» на выезде закончились итогом «обе забьют — нет»

«Порденоне» не проигрывает последние пять матчей на своем поле

Обе команды нуждаются в очках, решая свои турнирные задачи. Предполагаем, что гости смогут добиться успеха в этой встрече. Сделать ставку на победу «Салернитаны» можно в букмекерской конторе по коэффициенту 2.85.

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