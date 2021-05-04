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«Порденоне» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии В (04.05.2021)

вчера, 12:18

В рамках 36-го тура второго по силе чемпионата Италии «Порденоне» принимает на своем поле «Салернитану». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.733.023.03
Лига Ставок 2.60 2.95 3.00
Мелбет 2.58 2.95 3.11

Ставки букмекеров

«Порденоне» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.75. На успех «Салернитаны» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.85, в то время как ничья стоит 2.95.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.39. Коэффициент на ТМ 2.5 несущественно отличается от противоположного исхода и составляет 1.58.

Форма команд

«Салернитана» идет на третьем месте в Серии B и является реальным претендентом на повышение в классе. Команда играет с переменным успехом и отстает от лидера на 7 очков. В прошлом туре «Салернитана» проиграла на своем поле «Монце» (1:3), а ранее обыграла «Венецию» (2:1).

«Порденоне» всего на одно очко опережает команду из зоны вылета. В последних матчах команда проиграла «Реджане» (0:1) и сыграла вничью с «Пизой» (2:2). Тренерскому штабу следует сделать поработать над тренировочным процессом команды и улучшить реализацию моментов у ворот соперника.

Информация для ставок

  • «Салернитана» проиграла два матча из последних десяти в чемпионате
  • Девять из десяти последних матчей «Салернитаны» на выезде закончились итогом «обе забьют — нет»
  • «Порденоне» не проигрывает последние пять матчей на своем поле

Обе команды нуждаются в очках, решая свои турнирные задачи. Предполагаем, что гости смогут добиться успеха в этой встрече. Сделать ставку на победу «Салернитаны» можно в букмекерской конторе по коэффициенту 2.85.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Сочи» — «Ротор».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.81 1.59 2.47
Лига Ставок 1.99 1.76 1.54 2.37
Мелбет 1.60 2.48
1XBET 2.03 1.79 1.61 2.46 1.28 3.68
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STVA 1
STVA 1
вчера в 12:26
Хозяева не проиграют
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