«Портимоненси» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (19.05.2021)

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вчера, 08:01

«Портимоненси» и «Брага» сыграют в заключительном туре португальской Примейры. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдаёт минимально предпочтение «Браге». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.7. Победа «Портимоненси» оценивается в 2.92, ничейный исход представлен коэффициентом 2.97.

Ставку на тотал меньше 2,5 мячей можно сделать по коэффициенту 1.92, ТБ (2,5) – 1.97.

Форма команд

«Портимоненси» с негативными результатами заканчивает чемпионат Португалии. Команда избежала борьбы за выживание, но потерпела три поражения подряд опустившись на 14-е место в таблице. В этих турах «Портимоненси» проиграл «Белененсешу» (0:1), «Морейренсе» (1:2) и «Боавиште» (0:1). Последнюю победу в лиге команда оформила семь туров назад, обыграв в гостях «Фамаликау» (1:0).

«Брага» провела не самый удачный сезон. Из-за плохих результатов на финише «оружейники» не смогли закончить сезон в первой тройке, отстав от «Бенфики» на 10 очков. В трех последних турах чемпионата «Брага» взяла пять очков. После ничейных встреч с «Пасуш де Феррейра» и «Жил Висенте» (1:1) команда отметилась домашней победой над «Морейренсе» (2:1).

Интересные факты

«Брага» побеждала «Портимоненси» в пяти прошлых матчах

В 3 последних выездных матчах «Браги» сыграла ставка на ТМ (2,5)

«Брага» забивала и пропускала голы в 3 последних поединках чемпионата

Прогноз

В матче команд, которые не решают турнирных задач, мы предлагаем поставить на голы. «Брага» стабильно пропускала в пяти матчах подряд, а «Портимоненси» не поражал ворота соперников только в одном из пяти предыдущих домашних матчей. Сделать ставку «обе забьют – да» букмекерская контора Мелбет предлагает по коэффициенту 1.8.