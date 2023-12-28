«Порту» — «Шавеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.12.2023)

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вчера, 15:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Порту». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.15. Победа «Шавеша» оценивается по 18, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

«Порту» смог пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов и может сосредоточиться на матчах чемпионата страны. Команда идет на третьем месте с 31 набранным баллом и всего на три пункта отстает от лидера. В поединке с последним клубом турнирной таблицы хозяева не имеют права терять очки. В прошлой игре «Порту» обыграл в кубке «Лейшойнш» (2:1), а ранее уступил на выезде «Спортингу» (0:2).

«Шавеш» идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Португалии и нуждается в кардинальных изменениях. Коллектив набрал всего 10 очков и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Команда практически не имеет шансов отобрать очки у мотивированного «Порту», тем не менее, встреча обещает быть интересной. Два последних матча «Шавеша» завершились домашним поражением от «Каса Пиа» (1:3) и разгромом от «Эшторила» (0:4).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Порту» завершились исходом «обе забьют»

«Шавеш» проиграл четыре последних выездных поединка подряд

«Порту» выиграл у «Шавеша» девять из десяти последних матчей

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Порту» является безоговорочным фаворитом и с большой вероятностью одержит крупную победу над аутсайдером. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.