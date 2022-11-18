«Арока» — «Фейренсе». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (18.11.2022)

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вчера, 15:26

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ароку» фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00. За ничью предложена цена 3.34, а победа «Фейренсе» идет по котировке 3.74.

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также склоняются к низкой результативности в поединке. Сыграть ставки на ТМ(2,5) гола можно по цене 1.65, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Арока» выступает в элитном дивизионе Португалии. По итогам 13 сыгранных туров клуб заработал 19 очков, расположившись в турнирной таблице на восьмом месте. В португальском чемпионате команда одержала пять побед, четыре раза сыграла вничью и в четырех поединках уступила своим соперникам.

Отметим, что на стадии 1/16 финала Кубка Португалии «Арока» победила «Жил Висенте» (4:1), а в последнем туре чемпионата страны команда уступила на домашней арене «Риу Аве» (0:1).

«Фейренсе» представляет вторую лигу Португалии. В турнирной таблице чемпионата команда находится на седьмом месте, показав такую успешность по итогам 13 сыгранных туров: четыре победы, семь ничейных поединков и два поражения. В последнем матче лиги футболисты «Фейренсе» разделили очки с СК «Фаренсе» (0:0).

Информация для ставок

«Фейренсе» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 прошлых матчах

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 5 из прошлых 6 матчей «Ароки»

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 6 из предыдущих 7 очных матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Арока» и «Фейренсе» сыграют в низовом формате. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.