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«Боавишта» — «Витория». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (12.12.2022)

вчера, 10:04
Витория Гимарайнш

Ставки букмекеров

Букмекеры практически поровну оценили шансы команд на успех в этом противостоянии. Ставки на победу «Боавишты» принимаются по коэффициенту 2.85, а победу «Витории» можно взять по котировке 2.42. Заключить пари на ничью предлагается по цене 3.18.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.893.132.64

Линия, которую предложила компания Лига Ставок, двигается в пользу низового формата этой игры. Поставить на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.65, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Боавишта» успешно начала выступления на групповом этапе Кубка лиги Португалии. В первом матче команда нанесла гостевое поражение «Белененсешу» (3:2), а затем ей удалось обыграть в домашних условиях «Вилафранкенше» (1:0) с минимальным счетом.

«Витория» менее успешно провела стартовые поединки турнира. Сначала команда не оправдала статус фаворита на поле «Вилафранкенше» (0:0), а затем ей не удалось заработать три очка в домашней встрече с «Белененсешем» (2:2), в которой «Виктория» дважды вела в счете.

Информация для ставок

  • Соперники забивали друг другу голы в 4 предыдущих очных матчах
  • «Боавишта» забивала минимум гол в 4 последних поединках всех турниров
  • «Витория» не проигрывала в 4 прошлых поединках всех соревнований

Прогноз

В этом матче мы предлагаем оттолкнуться от статистики очных встреч «Боавишты» и «Витории», который стабильно забивают друг другу. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.87 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.71 1.64 2.29
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:52
Хозяева выиграют этот матч
Гость
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