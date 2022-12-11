«Боавишта» — «Витория». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (12.12.2022)

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вчера, 10:04

Ставки букмекеров

Букмекеры практически поровну оценили шансы команд на успех в этом противостоянии. Ставки на победу «Боавишты» принимаются по коэффициенту 2.85, а победу «Витории» можно взять по котировке 2.42. Заключить пари на ничью предлагается по цене 3.18.

Линия, которую предложила компания Лига Ставок, двигается в пользу низового формата этой игры. Поставить на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.65, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

«Боавишта» успешно начала выступления на групповом этапе Кубка лиги Португалии. В первом матче команда нанесла гостевое поражение «Белененсешу» (3:2), а затем ей удалось обыграть в домашних условиях «Вилафранкенше» (1:0) с минимальным счетом.

«Витория» менее успешно провела стартовые поединки турнира. Сначала команда не оправдала статус фаворита на поле «Вилафранкенше» (0:0), а затем ей не удалось заработать три очка в домашней встрече с «Белененсешем» (2:2), в которой «Виктория» дважды вела в счете.

Информация для ставок

Соперники забивали друг другу голы в 4 предыдущих очных матчах

«Боавишта» забивала минимум гол в 4 последних поединках всех турниров

«Витория» не проигрывала в 4 прошлых поединках всех соревнований

Прогноз

В этом матче мы предлагаем оттолкнуться от статистики очных встреч «Боавишты» и «Витории», который стабильно забивают друг другу. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.87 в БК Лига Ставок.