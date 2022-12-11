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«Риу Аве» — «Фаренсе». Прогноз на матч Кубка португальской лиги (13.12.2022)

вчера, 10:15
Риу Аве

Ставки букмекеров

«Риу Аве» считается фаворитом этого противостояния. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00. За ничью предложена цена 3.40, а победа «Фаренсе» идет по котировке 3.90.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.103.223.49
1XBET 2.10 3.32 3.46

Аналитики компании Лига Ставок также отдают предпочтение низкой результативности в предстоящем матче. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.65, ТБ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Риу Аве» заработал три очка в двух первых турах Кубка лиги Португалии. В стартовом поединке команда успешно сыграла на поле «Маритиму» (1:0), но затем клуб уступил «Спортингу» на домашней арене с минимальным счетом (0:1).

«Фаренсе» продемонстрировал аналогичные показатели успешности на групповой стадии турнира. В стартовом туре клуб крупно уступил в Лиссабоне «Спортингу», пропустив от действующего чемпиона Португалии шесть безответных голов. Но затем футболистам «Фаренсе» удался домашний матч против «Маритиму», в котором команда одержала победу со счетом 2:0.

Информация для ставок

  • «Риу Аве» выиграл в 5 из предыдущих 6 матчей против «Фаренсе»
  • «Риу Аве» побеждал в 3 из последних 4 матчей на своем поле
  • Футболисты «Фаренсе» проиграли в 3 из предыдущих 4 гостевых матчей

Прогноз

В этом матче мы отдадим предпочтение хозяевам поля, которые стабильно обыгрывают «Фаренсе» в очных встречах. Предлагаем поставить на победу «Риу Аве» по коэффициенту 2.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.61 1.67 2.13
1XBET 1.71 2.18
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:16
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:56
Это непредсказуемый матч... возможен ничейный результат
Гость
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