«Риу Аве» — «Фаренсе». Прогноз на матч Кубка португальской лиги (13.12.2022)

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вчера, 10:15

Ставки букмекеров

«Риу Аве» считается фаворитом этого противостояния. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00. За ничью предложена цена 3.40, а победа «Фаренсе» идет по котировке 3.90.

Аналитики компании Лига Ставок также отдают предпочтение низкой результативности в предстоящем матче. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.65, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

«Риу Аве» заработал три очка в двух первых турах Кубка лиги Португалии. В стартовом поединке команда успешно сыграла на поле «Маритиму» (1:0), но затем клуб уступил «Спортингу» на домашней арене с минимальным счетом (0:1).

«Фаренсе» продемонстрировал аналогичные показатели успешности на групповой стадии турнира. В стартовом туре клуб крупно уступил в Лиссабоне «Спортингу», пропустив от действующего чемпиона Португалии шесть безответных голов. Но затем футболистам «Фаренсе» удался домашний матч против «Маритиму», в котором команда одержала победу со счетом 2:0.

Информация для ставок

«Риу Аве» выиграл в 5 из предыдущих 6 матчей против «Фаренсе»

«Риу Аве» побеждал в 3 из последних 4 матчей на своем поле

Футболисты «Фаренсе» проиграли в 3 из предыдущих 4 гостевых матчей

Прогноз

В этом матче мы отдадим предпочтение хозяевам поля, которые стабильно обыгрывают «Фаренсе» в очных встречах. Предлагаем поставить на победу «Риу Аве» по коэффициенту 2.00 в БК Лига Ставок.