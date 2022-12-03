«Трофенсе» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (03.12.2022)

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вчера, 10:53

Ставки букмекеров

Статус фаворита этого поединка на себе примеряют гости. Ставки на победу «Пасуш де Феррейры» принимаются по коэффициенту 1.95. Поставить на ничью можно по цене 3.40, а победа «Трофенсе» доступна по котировке 3.70.

Касательно возможной результативности, то здесь предпочтения экспертов БК Лига Ставок на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.88, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

«Трофенсе» начал выступления на групповой стадии Кубка португальской лиги неудачно. В гостевой встрече против «Браги» клуб пропустил три безответных гола, зафиксировав крупное поражение (0:3).

Выделим, что «Трофенсе» представляет второй по значимости португальский дивизион. В турнирной таблице чемпиона клуб находится на предпоследнем месте с плохими результатами: две победы, две ничьи и девять поражений.

«Пасуш де Феррейра» начинала выступления на групповом этапе Кубка португальской лиги домашнего матча против «Каса Пиа». В этом матче команда быстро открыла счет, но не удержала победный результат, пропустив ответный гол после перерыва (1:1).

Также футболисты «Пасуш де Феррейры» неудачно выступают в текущем сезоне элитной португальской лиги. В общем зачете команда пребывает на последнем месте без побед – две ничьи и 11 поражений.

Информация для ставок

«Пасуш де Феррейра» не выигрывала в 15 матчах этого сезона – 12 поражений и три ничьи

«Трофенсе» проиграл в 6 последних матчах на домашней арене

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 2 из 3 очных матчей

Прогноз

Мы считаем, что кризис помешает футболистам «Трофенсе» и «Пасуш де Феррейры» продемонстрировать результативный футбол в очном противостоянии. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.88 в БК Лига Ставок.