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«Белененсеш» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.04.2022)

вчера, 13:56
Брага

Ставки букмекеров

Победа «Браги» в предстоящем матче играется по коэффициенту 1.70. За ничью компания Фонбет предложила цену 3.70, а победа «Белененсеша» идет в линии букмекера по котировке 4.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.863.941.75
Фонбет 4.90 3.85 1.70
Мелбет 4.86 3.82 1.73
BetBoom 4.81 3.80 1.73

Аналитики также считают, что команды не продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Белененсеш» занимает последнее место чемпионата Португалии. Клуб в текущем сезоне заработал 25 баллов, установив следующие результаты: пять победных матчей, 10 ничейных встреч и 16 поражений.

При этом в двух прошлых турах лиги «Белененсеш» набрал четыре очка. После минимальной виктории над «Визелой» (1:1) команда разошлась миром в гостях с «Эшторилом» (2:2).

«Брага» уверенно удерживает четвертое место рейтинга, заработав 59 очков в чемпионате Португалии. По ходу сезона «оружейники» отпраздновали 17 победных встреч и восемь ничейных, проиграв только шесть раз своим оппонентам.

В минувшем туре «Брага» смогла обыграть на домашней арене «Порту» (1:0), продлив серию без поражений в лиге до пяти матчей.

Информация для ставок

  • «Белененсеш» сыграл на ТМ(2,5) гола в 5 прошлых домашних матчах
  • «Белененсеш» не пропускал голы в 3 последних играх на своем поле
  • «Брага» не пропускала голы в 3 предыдущих турах чемпионата

Прогноз

Ставка на ТМ(2,5) гола в предстоящем матче видится оптимальным решением. Такое пари букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.51 1.87 2.02 1.48 2.80
Фонбет 1.83 1.97
Мелбет 1.88 2.02
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:41
Брага занимает четвертое место в турнирной таблице из 18. Тренирует данный коллектив Карвальял, Карлос. Команда, находится в уверенной форме.
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