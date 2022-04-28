«Белененсеш» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.04.2022)

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вчера, 13:56

Ставки букмекеров

Победа «Браги» в предстоящем матче играется по коэффициенту 1.70. За ничью компания Фонбет предложила цену 3.70, а победа «Белененсеша» идет в линии букмекера по котировке 4.80.

Аналитики также считают, что команды не продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

«Белененсеш» занимает последнее место чемпионата Португалии. Клуб в текущем сезоне заработал 25 баллов, установив следующие результаты: пять победных матчей, 10 ничейных встреч и 16 поражений.

При этом в двух прошлых турах лиги «Белененсеш» набрал четыре очка. После минимальной виктории над «Визелой» (1:1) команда разошлась миром в гостях с «Эшторилом» (2:2).

«Брага» уверенно удерживает четвертое место рейтинга, заработав 59 очков в чемпионате Португалии. По ходу сезона «оружейники» отпраздновали 17 победных встреч и восемь ничейных, проиграв только шесть раз своим оппонентам.

В минувшем туре «Брага» смогла обыграть на домашней арене «Порту» (1:0), продлив серию без поражений в лиге до пяти матчей.

Информация для ставок

«Белененсеш» сыграл на ТМ(2,5) гола в 5 прошлых домашних матчах

«Белененсеш» не пропускал голы в 3 последних играх на своем поле

«Брага» не пропускала голы в 3 предыдущих турах чемпионата

Прогноз

Ставка на ТМ(2,5) гола в предстоящем матче видится оптимальным решением. Такое пари букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.80.