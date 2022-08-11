«Каса Пиа» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (13.08.2022)

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сегодня, 15:05

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок убеждены, что «Бенфика» заработает три очка по итогам этой игры. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.25, за ничью предложена цена 5.85, а победа «Каса Пиа» играется по котировке 11.50.

Букмекер также прогнозирует результативный исход в этом противостоянии. Ставки на ТБ (2,5) гола играются по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Каса Пиа» успешно выступила в прошлом сезоне второго дивизиона Португалии. Заработав 68 очков за 34 тура, клуб занял итоговое второе место турнирной таблице, перейдя в элитную лигу.

В стартовом туре чемпионата «Каса Пиа» отправился на поле «Санта Клары», где была зафиксирована ничья без забитых голов (0:0).

«Бенфика» провела уже три официальных матча в новом сезоне. В португальской лиге коллектив из Лиссабона стартовал с уверенной победы, разбив на домашней арене «Ароку» (4:0). Также «орлы» успешно выступили на полуфинальной стадии квалификации Лиги чемпионов, где дважды был обыгран датский «Мидтьюлланн» — 4:1 дома и 3:1 в гостях.

Информация для ставок

«Бенфика» забивала минимум три гола в 3 официальных матчах этого сезона

В единственной очной встрече команд со счетом 2:1 победила «Бенфика»

«Бенфика» выиграла 5 последних гостевых матчей всех турниров

Прогноз

«Бенфика» находится в отличной форме, а «Каса Пиа» заметно уступает сопернику в классе. Рекомендуем поставить на фору (-1,5) гола в пользу гостей по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.