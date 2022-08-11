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«Каса Пиа» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (13.08.2022)

сегодня, 15:05
Бенфика

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок убеждены, что «Бенфика» заработает три очка по итогам этой игры. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.25, за ничью предложена цена 5.85, а победа «Каса Пиа» играется по котировке 11.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle13.295.721.27
Лига Ставок 12.00 6.00 1.24
Мелбет 11.50 5.90 1.25
1XBET 11.50 5.90 1.25

Букмекер также прогнозирует результативный исход в этом противостоянии. Ставки на ТБ(2,5) гола играются по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Каса Пиа» успешно выступила в прошлом сезоне второго дивизиона Португалии. Заработав 68 очков за 34 тура, клуб занял итоговое второе место турнирной таблице, перейдя в элитную лигу.

В стартовом туре чемпионата «Каса Пиа» отправился на поле «Санта Клары», где была зафиксирована ничья без забитых голов (0:0).

«Бенфика» провела уже три официальных матча в новом сезоне. В португальской лиге коллектив из Лиссабона стартовал с уверенной победы, разбив на домашней арене «Ароку» (4:0). Также «орлы» успешно выступили на полуфинальной стадии квалификации Лиги чемпионов, где дважды был обыгран датский «Мидтьюлланн» — 4:1 дома и 3:1 в гостях.

Информация для ставок

  • «Бенфика» забивала минимум три гола в 3 официальных матчах этого сезона
  • В единственной очной встрече команд со счетом 2:1 победила «Бенфика»
  • «Бенфика» выиграла 5 последних гостевых матчей всех турниров

Прогноз

«Бенфика» находится в отличной форме, а «Каса Пиа» заметно уступает сопернику в классе. Рекомендуем поставить на фору (-1,5) гола в пользу гостей по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.70 1.74 2.16
Лига Ставок 2.17 1.64 1.71 2.06
Мелбет 2.29 1.66
1XBET 2.29 1.66
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