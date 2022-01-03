«Портимоненси» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (09.01.2022)

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03 января 2022, 18:57

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Фонбет считают «Портимоненси» фаворитом данной встречи. Разместить ставки с условием, что победу одержат хозяева поля, можно по коэффициенту 2.13. Ничья в этой игре котируется в 3.30, а победа «Маритиму» идет по цене 3.60.

Если же анализировать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне умеренной результативности. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.63, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

«Портимоненси» базируется на шестом месте в турнирной таблице лиги. Команда набрала 24 балла за 16 сыгранных матчей, одержав в общей сложности семь побед. При этом в пяти минувших матчах чемпионата футболисты «Портимоненси» смогли победить только дважды – «Фамаликау» (3:0) и «Морейренсе» (1:0), а в последнем матче первенства команда потерпела шестое поражение, уступив «Спортингу» (2:3).

«Маритиму» занимает девятое место в общем зачете португальской лиги. В активе этой команды 17 очков за 16 проведенных матчей с такими результатами: четыре победы, пять ничьих и семь поражений. При этом футболистам «Маритиму» удалось дважды победить в трех минувших турах – «Санта Клара» (4:1) и «Визела» (2:0), а в очной встрече с «Бенфикой» на выезде команда крупно проиграла (1:7).

Информация для ставок

«Маритиму» не побеждал в 7 прошлых гостевых матчах лиги

«Портимоненси» не уступал в 5 предыдущих матчах против «Маритиму»

Команды обменивались голами в 5 из прошлых 6 очных встреч

Прогноз

В восьми выездных играх португальской лиги футболисты «Маритиму» организовали только одну победу. При этом у «Портимоненси» положительная статистика очных встреч против грядущего соперника. Поэтому, рекомендуем ставку на Ф1(0), которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.55.