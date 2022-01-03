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«Портимоненси» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (09.01.2022)

03 января 2022, 18:57

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Фонбет считают «Портимоненси» фаворитом данной встречи. Разместить ставки с условием, что победу одержат хозяева поля, можно по коэффициенту 2.13. Ничья в этой игре котируется в 3.30, а победа «Маритиму» идет по цене 3.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.293.72
Мелбет 2.21 3.30 3.42

Если же анализировать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне умеренной результативности. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.63, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Портимоненси» базируется на шестом месте в турнирной таблице лиги. Команда набрала 24 балла за 16 сыгранных матчей, одержав в общей сложности семь побед. При этом в пяти минувших матчах чемпионата футболисты «Портимоненси» смогли победить только дважды – «Фамаликау» (3:0) и «Морейренсе» (1:0), а в последнем матче первенства команда потерпела шестое поражение, уступив «Спортингу» (2:3).

«Маритиму» занимает девятое место в общем зачете португальской лиги. В активе этой команды 17 очков за 16 проведенных матчей с такими результатами: четыре победы, пять ничьих и семь поражений. При этом футболистам «Маритиму» удалось дважды победить в трех минувших турах – «Санта Клара» (4:1) и «Визела» (2:0), а в очной встрече с «Бенфикой» на выезде команда крупно проиграла (1:7).

Информация для ставок

  • «Маритиму» не побеждал в 7 прошлых гостевых матчах лиги
  • «Портимоненси» не уступал в 5 предыдущих матчах против «Маритиму»
  • Команды обменивались голами в 5 из прошлых 6 очных встреч

Прогноз

В восьми выездных играх португальской лиги футболисты «Маритиму» организовали только одну победу. При этом у «Портимоненси» положительная статистика очных встреч против грядущего соперника. Поэтому, рекомендуем ставку на Ф1(0), которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.75 1.64 2.36
Мелбет 1.65 2.38
Все комментарии
Gahi
Gahi
03 января в 23:10
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
03 января в 18:59
Игра на три результата
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