«Риу Аве» — «Визела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.08.2022)

1659429107

сегодня, 11:31

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой встречи букмекеры видят «Риу Аве». Сыграть победу хозяев поля компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.38. За ничью в матче выставлена цена 3.40, а победа «Визелы» идет по котировке 3.00.

Если анализировать линию голов, то здесь небольшой перевес на стороне низового формата противостояния. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Риу Аве» вернулся в элитный дивизион Португалии по итогам прошлого сезона. Во втором дивизионе команда выиграла чемпионский титул, заняв первое место рейтинга с такими результатами: 21 победа, семь ничьих и шесть поражений.

«Визела» провела посредственный сезон в элитной лиге прошлого созыва. Заработав 33 очка, команда финишировала на 14-м месте рейтинга, опередив подвальную часть турнирной таблицы на четыре балла.

Футболисты «Визелы» смогли одержать семь побед, 12 раз команда сыграла вничью и допустила 15 поражений от соперников.

Информация для ставок

«Риу Аве» побеждал в 8 последних официальных матчах на своем поле

«Визела» не выигрывала в 4 из предыдущих 5 матчей чемпионата

«Риу Аве» выиграл оба домашних поединка против «Визелы»

Прогноз

«Риу Аве» сыграет первый матч при поддержке домашних трибун, где хозяева демонстрируют неплохие результаты. Предлагаем поставить на нулевую фору «Риу Аве» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.