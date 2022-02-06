«Спортинг» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.02.2022)

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вчера, 10:15

Ставки букмекеров

У экспертов мало сомнений в том, что хозяева добьются успех в этой игре. Ставки на победу «Спортинга» букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.35, ничья идет по цене 5.10, а победа «Фамаликау» получила котировку 9.00.

При этом аналитики считают, что команды покажут результативный футбол. Заключить пари на ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Спортинг» занимает второе место чемпионата. У клуба из Лиссабона 50 очков, что на шесть меньше, чем у лидера рейтинга «Порту» при одинаковом количестве проведенных поединков.

«Львы» резко ухудшили свои позиции в чемпионской гонке, допустив два поражения в пяти предыдущих турах. Неудачными для «Спортинга» оказались матчи против «Браги» (1:2) и «Санта Клары» (2:3), но 28 января команда завоевала Кубок португальской лиги, победив в финале «Бенфику» (2:1), а в минувшем туре чемпионата она сокрушила в гостях «Белененсеш» (4:1).

«Фамаликау» сейчас возглавляет тройку худших клубов лиги, находясь на 16-м месте рейтинга. В 20 турах чемпионата команда одержала три победы, семь раз сыграла вничью и допустила 10 поражений.

При этом в пяти предыдущих турах первенства «Фамаликау» пополнил счет на шесть баллов, а в последней игре команда разделила очки в домашней встрече с «Арокой» (0:0).

Информация для ставок

«Спортинг» побеждал в 13 из последних 15 домашних матчей лиги

«Фамаликау» пропускал минимум два гола в 10 из прошлых 11 гостевых поединков чемпионата

«Спортинг» забивал минимум 2 гола в 9 из предыдущих 10 домашних матчей лиги

Прогноз

Чтобы остаться в чемпионской гонке «Спортинг» не должен терять очки в предстоящих турах. Учитывая, что «Фамаликау» находится в группе аутсайдеров, предлагаем ставку на фору (-1) в пользу «Спортинга» по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.