«Спортинг» — «Риу Аве». Прогноз на матч чемпионата Португалии (13.08.2022)

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сегодня, 15:15

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Спортинг» одержит победу в предстоящей игре. Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 1.23. Заключить пари на ничью БК Лига Ставок предлагает по цене 6.00, а победа «Риу Аве» идет по котировке 13.00.

Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол в Лиссабоне. Вариант ставки ТБ (2,5) гола доступен по коэффициенту 1.72, ТМ(2,5) – 2.07.

Форма команд

В предыдущем сезоне португальской лиги «Спортинг» не смог отстоять чемпионский титул, уступив его «Порту». Новую кампанию национального чемпионата клуб из Лиссабона начинал в гостях у «Браги». Ведя в счете трижды, «львы» так и не сумели удержать победный результат – итоговый исход ничья 3:3.

«Риу Аве» смог быстро вернуться в элиту португальского футбола. В прошлом розыгрыше второго дивизиона команда завоевала титул, набрав за 34 тура 70 очков. В стартовом туре нового розыгрыша лиги «Риу Аве» уступил на домашней арене «Визеле» с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

«Спортинг» выиграл 4 из прошлых 5 домашних матчей лиги

В последней встрече соперников со счетом 2:0 победил «Спортинг»

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых очных встречах

Прогноз

«Спортинг» оправдано считается фаворитом матча против «Риу Аве», но последние противостояния команд завершались в низовом формате. Рекомендуем сыграть комбинированную ставку на победу хозяев и ТМ(4,5) гола по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.