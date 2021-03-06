«Престон» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.03.2021)

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06 марта 2021, 04:16

«Престон» сыграет против «Борнмута» в 35-м туре английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Борнмут», на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.15. Ставки на победу «Престона» принимаются за 3.50, такой же коэффициент представлен и на ничейный исход.

Форма команд

«Престон» находится на 14-й строчке в нынешнем сезоне, в активе клуба 43 балла. Команда забила 38 мячей и пропустила 44 гола. «Престон» выиграл 13 поединков, 4 раза играл вничью и проиграл в 17 матчах сезона. В последнее время «Престон» испытывает серьёзные проблемы, клуб всё чаще стал терять очки и не радует болельщиков своей игрой.

«Борнмут» расположился на шестой позиции в Чемпионшипе. Команда набрала 55 очков. Шестая строчка позволяет «Борнмуту» вести борьбу за попадание в плей-офф за выход в АПЛ . Команда выиграла 15 поединков, 10 раз сыграла вничью и проиграла 9 матчей. Клуб забил 49 голов и пропустил 33 мяча.

Информация для ставок

«Борнмут» победил в трех из последних пяти матчей

«Престон» проиграл в трех из последних пяти матчей

У «Борнмута» шесть забитых мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — гол с 61 по 75 минуту, с коэффициентом 2.65. Также можно поставить на то, что в матче будет забито два гола, по коэффициенту 3.10.

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