«Престон» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.03.2021)

«Престон» сыграет против «Борнмута» в 35-м туре английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.
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1 : 1
завершен
06 марта 2021, 18:00
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка является «Борнмут», на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.15. Ставки на победу «Престона» принимаются за 3.50, такой же коэффициент представлен и на ничейный исход.
Форма команд
«Престон» находится на 14-й строчке в нынешнем сезоне, в активе клуба 43 балла. Команда забила 38 мячей и пропустила 44 гола. «Престон» выиграл 13 поединков, 4 раза играл вничью и проиграл в 17 матчах сезона. В последнее время «Престон» испытывает серьёзные проблемы, клуб всё чаще стал терять очки и не радует болельщиков своей игрой.
«Борнмут» расположился на шестой позиции в Чемпионшипе. Команда набрала 55 очков. Шестая строчка позволяет «Борнмуту» вести борьбу за попадание в плей-офф за выход в АПЛ. Команда выиграла 15 поединков, 10 раз сыграла вничью и проиграла 9 матчей. Клуб забил 49 голов и пропустил 33 мяча.
Информация для ставок
- «Борнмут» победил в трех из последних пяти матчей
- «Престон» проиграл в трех из последних пяти матчей
- У «Борнмута» шесть забитых мячей в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на этот матч — гол с 61 по 75 минуту, с коэффициентом 2.65. Также можно поставить на то, что в матче будет забито два гола, по коэффициенту 3.10.
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