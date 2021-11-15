«Прогресо» — «Монтевидео Уондерерс». Прогноз на матч уругвайской Примеры (15.11.2021)

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15 ноября 2021, 00:18

«Прогресо» попробует дать бой «Монтевидео Уондерерс» в рамках 12-го тура Примеры Уругвая. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Монтевидео Уондерерс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45 и на победу «Прогресо» по 2.70.

В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.45.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Прогресо» занимает пятую строчку в турнирной таблице. В активе уругвайского клуба 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в трех матчах. У «Прогресо» восемь забитых и пять пропущенных голов в Примере Уругвая. В последних своих матчах уругвайский коллектив не смог обыграть «Бостон Ривер», а также победил «Феникс» и уступил «Пласа Колонии».

У «Монтевидео Уондерерс» в этом сезоне 20 пунктов и четвертая строчка в турнирной таблице. В активе уругвайского коллектива шесть побед, две ничьих и три поражения. Команда забила 16 голов и пропустила 13 мячей в свои ворота. В последних встречах «Уондерерс» из столицы Уругвая проиграл «Серро-Ларго», а также выиграл у «Ривер Плейта» и обыграл «Ливерпуль Монтевидео».

Информация для ставок

«Прогресо» выиграл два матча из последних пяти

«Монтевидео Уондерерс» выиграл три матча из последних пяти

У «Прогресо» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом противостоянии стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.65. Оба клуба находятся в хорошей форме и вплотную подобрались другу к другу в турнирной таблице. Это будет очень интересный поединок с обилием забитых мячей.