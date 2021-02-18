«Прогресо» —  «Насьональ»: прогноз на матч уругвайской Примеры (18.02.2021)

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18 февраля 2021, 11:50

18 марта 2021 года в уругвайской Примере будет сыгран поединок «Прогресо» — «Насьональ».

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на победу «Насьоналя» с коэффициентом 1.95. Также можно поставить на то, что победит «Прогресо» за 3.55, ничья оценивается в 3.45.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Прогресо» занимает 12-ю строчку в таблице, но в уругвайском первенстве прошло всего семь матчей. Клуб набрал восемь очков. «Прогресо» забил пять мячей и пропустил в свои ворота десять голов. Последние матчи клуб также проводит не лучшим образом. «Прогресо» — это не самая лучшая команда даже по меркам Уругвая, не говоря уже о всей Латинской Америке.

«Насьональ» занимает третью строчку в таблице и имеет в активе 13 баллов. Этот клуб является действующим чемпионом Уругвая. Команда отметилась девятью забитыми мячами, также клуб пропустил четыре гола. У «Насьоналя» хорошая атака, это и может стать ключевым фактором в матче против «Прогресо».

Информация для ставок

● «Прогресо» выиграл всего два матча из последних пяти

● «Насьональ» еще ни разу не проиграл в чемпионате

● «Прогресо» — одна из худших команд в лиге по игре на домашней арене — ноль побед за четыре матча

Прогноз

В этом поединке букмекеры советуют присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше 2.5 с коэффициентом 1.92. Гости хорошо играют в атаке, тогда как у хозяев есть проблемы с обороной. Это будет интересный матч.

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