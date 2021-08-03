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ПСВ - «Мидтьюлланд». Прогноз на матч квалификационного раунда Лиги чемпионов (03.08.2021)

вчера, 10:07

3 августа 2021 года ПСВ примет «Мидтьюлланд» в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.236.2011.79
Фонбет Live! 1.03 17.00 88.00
Мелбет 1.37 5.57 8.36
1XBET 1.28 5.50 9.90
BetBoom 1.32 5.26 9.25

Ставки букмекеров

Фаворит матча — ПСВ. Поставить на победу нидерландского клуба можно по коэффициенту 1.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.80, а на победу гостей по 11.80.

Форма команд

ПСВ в этом сезоне находится в прекрасной форме. Клуб провел потрясающую предсезонную подготовку и победил практически во всех товарищеских матчах. Также ПСВ отлично проявил себя в еврокубковых встречах, команда прошла «Галатасарай» в двухматчевом противостоянии.

«Мидтьюлланд» также неплох в этом сезоне. Команда проявила характер в некоторых поединках Суперлиги Дании и смогла завоевать драгоценные баллы. В еврокубковых матчах тоже все хорошо, клуб смог одолеть грозный «Селтик».

Также отметим, что победитель этой пары в следующем туре может встретиться с представителем РПЛ.

Информация для ставок

● «Мидтьюлланд» не проигрывает четыре игры кряду
ПСВ не проигрывает 13 игр кряду
● «Мидтьюлланд» забивает хотя бы один гол десять поединков кряду

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — исход с учетом форы (-2) ПСВ по коэффициенту 2.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.60 1.82 1.99
Мелбет 2.37 1.62
1XBET 2.15 1.78
BetBoom 3.86 1.25 2.34 1.59 1.81 1.99
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STVA 1
STVA 1
вчера в 10:10
Хозяева и Тб
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