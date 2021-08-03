3 августа 2021 года ПСВ примет «Мидтьюлланд» в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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3 : 0
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — ПСВ. Поставить на победу нидерландского клуба можно по коэффициенту 1.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.80, а на победу гостей по 11.80.
Форма команд
ПСВ в этом сезоне находится в прекрасной форме. Клуб провел потрясающую предсезонную подготовку и победил практически во всех товарищеских матчах. Также ПСВ отлично проявил себя в еврокубковых встречах, команда прошла «Галатасарай» в двухматчевом противостоянии.
«Мидтьюлланд» также неплох в этом сезоне. Команда проявила характер в некоторых поединках Суперлиги Дании и смогла завоевать драгоценные баллы. В еврокубковых матчах тоже все хорошо, клуб смог одолеть грозный «Селтик».
Также отметим, что победитель этой пары в следующем туре может встретиться с представителем РПЛ.
Информация для ставок
● «Мидтьюлланд» не проигрывает четыре игры кряду
● ПСВ не проигрывает 13 игр кряду
● «Мидтьюлланд» забивает хотя бы один гол десять поединков кряду
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — исход с учетом форы (-2) ПСВ по коэффициенту 2.45.