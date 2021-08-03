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вчера, 10:07

3 августа 2021 года ПСВ примет «Мидтьюлланд» в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — ПСВ . Поставить на победу нидерландского клуба можно по коэффициенту 1.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.80, а на победу гостей по 11.80.

Форма команд

ПСВ в этом сезоне находится в прекрасной форме. Клуб провел потрясающую предсезонную подготовку и победил практически во всех товарищеских матчах. Также ПСВ отлично проявил себя в еврокубковых встречах, команда прошла «Галатасарай» в двухматчевом противостоянии.

«Мидтьюлланд» также неплох в этом сезоне. Команда проявила характер в некоторых поединках Суперлиги Дании и смогла завоевать драгоценные баллы. В еврокубковых матчах тоже все хорошо, клуб смог одолеть грозный «Селтик».

Также отметим, что победитель этой пары в следующем туре может встретиться с представителем РПЛ .

Информация для ставок

● «Мидтьюлланд» не проигрывает четыре игры кряду

● ПСВ не проигрывает 13 игр кряду

● «Мидтьюлланд» забивает хотя бы один гол десять поединков кряду

Прогноз