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«Рапид» — «Мольде». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

вчера, 10:58
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10 декабря в Лиге Европы сыграют «Рапид» и «Мольде». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.793.15
Fonbet 2.15 3.70 3.20
Мелбет 2.18 4.08 3.20
Лига ставок 2.14 3.75 3.15

Ставки букмекеров

На основные исходы матча, который состоится в Австрии, букмекерская компания Мелбет выставила такие коэффициенты: победу «Рапида» можно сыграть за 2.15, ничья идет за 3.96, а победа «Мольде» оценена в 3.22.

По мнению аналитиков БК, нас ожидает результативная встреча. Исход с условием ТБ(2,5) отмечен котировкой 1.58, ТМ(2,5) – 2.52.

Форма команд

«Рапид» набрал шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице группы B. Чтобы обойти «Мольде» и попасть в плей-офф Лиги Европы, австрийской команде нужно побеждать с преимуществом в два мяча, поскольку первую строчку сопернику из Норвегии она уступила.

«Мольде» занес себе в актив девять баллов и занимает второе место. Команда уже не догонит «Арсенал», но для выхода в 1/16 финала Лиги Европы ей достаточно не проиграть в Австрии. В последнем матче чемпионата Норвегии «Мольде» обыграл «Олесунн» (2:1). «Рапид», в свою очередь, отметился победой над «Хартбергом» в австрийской Бундеслиге.

Информация для ставок

  • В 8 из 19 прошлых матчей «Мольде» в Лиге Европы сыграла ставка на ТБ(2,5)
  • В 5 из 6 предыдущих поединков «Рапида» в турнире забивалось минимум три гола
  • «Рапид» не проигрывал в четырех прошлых матчах на своем стадионе
  • В активе «Мольде» четыре победы в пяти последних поединках в гостях

Прогноз

В этой встрече команды разыграют путевку в следующий раунд Лиги Европы, поэтому мотивация у них будет запредельная. «Рапид» и «Мольде» любят атаковать, но испытывают определенные проблемы при обороне своих ворот.

Учитывая вышесказанное, предлагаем ставку на то, что обе команды забьют голы. В букмекерской конторе Мелбет ее можно сыграть с коэффициентом 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.793.15
Fonbet 2.15 3.70 3.20
Мелбет 2.18 4.08 3.20
Лига ставок 2.14 3.75 3.15
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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:05
Будет результативная ничья 2-2
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