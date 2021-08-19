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«РБ Лейпциг» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (20.08.2021)

вчера, 18:43

Интересную встречу двух ярких немецких команд подарит нам второй тур Бундеслиги. «РБ Лейпциг» встретится со «Штутгартом» на своем стадионе. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.475.026.88
Лига Ставок 1.45 5.20 6.40
Фонбет 1.42 5.00 7.10
Мелбет 1.41 5.30 8.30
1XBET 1.41 5.30 8.30
BetBoom 1.42 5.12 7.55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.5. Поставить на «Штутгарт» можно по 6.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«РБ Лейпциг» не смог одержать победу в стартовом туре нового сезона Бундеслиги, что не стало большой сенсацией, ведь в клубе наблюдаются определенные проблемы с атмосферой в команде и результатами.

«Штутгарт» в первом туре Бундеслиги разгромил новичка турнира и обрел дополнительную уверенность в своих силах. Команда в летнее межсезонье сохранила своих ключевых футболистов и надеется побороться за места в еврокубках.

Информация для ставок

• «Штутгарт» выиграл два последних матча с общим счетом 11:1
• «РБ Лейпциг» выиграл четыре последних поединка у «Штутгарта»
• Пять из шести выездных матчей «Штутгарта» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Штутгарт» находится в хорошей физической форме, но согласно статистике очень плохо выступает на поле «РБ Лейпциг». Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу и вести борьбу за самые высокие места с самого начала турнира. Сделать ставку на «РБ Лейпциг» можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали интригующий коэффициент на матч чемпионата Турции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.50 2.15 1.77
Мелбет 2.49 1.51
1XBET 2.49 1.51
BetBoom 4.44 1.23 2.56 1.54 2.00 1.85
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Все комментарии
pb2d6qbf58fs
pb2d6qbf58fs
вчера в 23:02
Футбольный клуб РБ Лейпциг выиграет матч.
kv7m4kunhban
kv7m4kunhban
вчера в 20:47
Футбольный клуб РБ Лейпциг одержит победу.
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