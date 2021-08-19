«РБ Лейпциг» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (20.08.2021)

1629387835

вчера, 18:43

Интересную встречу двух ярких немецких команд подарит нам второй тур Бундеслиги. «РБ Лейпциг» встретится со «Штутгартом» на своем стадионе. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.5. Поставить на «Штутгарт» можно по 6.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«РБ Лейпциг» не смог одержать победу в стартовом туре нового сезона Бундеслиги, что не стало большой сенсацией, ведь в клубе наблюдаются определенные проблемы с атмосферой в команде и результатами.

«Штутгарт» в первом туре Бундеслиги разгромил новичка турнира и обрел дополнительную уверенность в своих силах. Команда в летнее межсезонье сохранила своих ключевых футболистов и надеется побороться за места в еврокубках.

Информация для ставок

• «Штутгарт» выиграл два последних матча с общим счетом 11:1

• «РБ Лейпциг» выиграл четыре последних поединка у «Штутгарта»

• Пять из шести выездных матчей «Штутгарта» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Штутгарт» находится в хорошей физической форме, но согласно статистике очень плохо выступает на поле «РБ Лейпциг». Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу и вести борьбу за самые высокие места с самого начала турнира. Сделать ставку на «РБ Лейпциг» можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали интригующий коэффициент на матч чемпионата Турции.