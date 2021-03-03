«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Кубка Германии (03.03.2021)

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вчера, 04:18

В четвертьфинале Кубка Германии «РБ Лейпциг» сыграет дома с «Вольфсбургом». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают преимущество хозяевам. Поставить на их победу в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 1.91. В случае победы «Вольфсбурга» выигрышный коэффициент составит 4. Поставить на ничейный результат можно за 3.8.

Выбрать исход тотал больше 2.5 мячей линия предлагает за 1.91. Ставка на низовой матч (ТМ 2.5) представлена котировкой 1.95. На вариант «обе забьют» линия предлагает коэффициент 1.8.

Форма команд

«РБ Лейпциг» сейчас ведет ожесточенную погоню в чемпионате за «Баварией», а поражение в Лиге чемпионов от «Ливерпуля» (0:2) практически оставило команду за бортом турнира. Коллектив также может побороться за Кубок страны, где вылетело много фаворитов. На прошлой стадии турнира «РБ Лейпциг» уверенно прошел «Бохум» (3:0), а в чемпионате одержал победы над «Гертой» (3:0) и «Боруссией» М (3:2).

«Вольфсбург» в 1/8 финала Кубка Германии обыграл «Шальке» (1:0) и показывает уверенную игру в Бундеслиге. Команда идет на третьем месте в таблице и всерьез претендует на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. В последних двух турах чемпионата команда обыграла «Герту» (2:0) и «Арминию» (3:0).

Информация для ставок

«Вольфсбург» не проигрывает уже десять матчей во всех турнирах

«РБ Лейпциг» выиграл семь домашних матчей из десяти во всех турнирах

«Вольфсбург» не пропустил ни одного мяча в последних четырех матчах Бундеслиги на выезде

Четыре из пяти последних встреч команд завершились вничью

Прогноз

Очень интересный матч ждет поклонников немецкого футбола. На поле ожидается упорная борьба, и, скорее всего, встреча закончится ничейным результатом в основное время. Сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.8 можно в букмекерской конторе Мелбет.